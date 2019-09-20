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Yenimahalle'de "Türkiye'de Alman İzleri" sergisi

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen“Türkiye'de Alman İzleri” temalı fotoğraf sergisi açıldı. Gecede; Alman bestecilerin eserlerinden oluşan senfoni okrestrası konseri de davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.

Ankara Haberleri 20.09.2019, 11:09 Ramazan Durmuş
Yenimahalle'de "Türkiye'de Alman İzleri" sergisi
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Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen“Türkiye'de Alman İzleri” temalı fotoğraf sergisi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda açıldı. Gecede; Alman bestecilerin eserlerinden oluşan senfoni okrestrası konseri de davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, Türkiye ile Almanya arasında uzun tarihi geçmişe dayanan etkileşimin, "Türkiye'de Alman İzleri" temalı fotoğraflarla anlatıldığı sergiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Güney Afrika, Macaristan, Arjantin, Panama, Zambia ve Ruanda Büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Erdmann’dan Türkçe selamlama

Başkan Yaşar’la birlikte sergiyi gezen Büyükelçi Erdmann davetlileri Türkçe selamladı. Erdmann,Almanya Büyükelçiliği’nin, Türk Alman dostluğunu daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için, Türkiye'deki Alman izlerinin tanıtıldığı masa takvimi ve 1930'lu yıllarda Türkiye'de çalışmış Türk ve Alman mimarların eserlerinin tanıtıldığı "Bir Başkentin Oluşumu" adlı kitap gibibir dizi yayın hazırladığını anlattı.

Sergide1930-1940'lı yıllarda Türkiye'de iz bırakmış Almanların eserlerinin örneklerine yer verildiğini belirten Erdmann, "Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a, daha önce kitaplarla ve takvimlerle tanıttığımız bu tarihi, bugün düzenlediğimiz sergide tekrar ortaya koyma fırsatı verdiği için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Yurtta Barış, Dünyada Barış

1930'lu yıllarda çok sayıda Alman bilim adamı ve mimarın, Ankara'nın yeni bir görünüm kazanmasına katkı sağladığını ve çok sayıda eser kazandırdığını hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da “Yaptıkları eserler halen ayakta dimdik duruyor. Bizler de o mimariyi gelecek kuşaklara taşımalıyız” dedi.

Yaşar, “Bugün bize düşen de liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Yurtta barış, cihanda barış' duygusu içerisinde halklarımızın daha refah içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmektir. Ben insanoğlunun bunu yapabileceğine inanan siyasetçilerden biriyim” diye konuştu.

23 Eylül’e kadar ziyaretçilerini bekliyor

Konuşmaların ardından, Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrası Alman bestecilerin eserlerinden oluşanbir repertuvar ile muhteşem bir konser verdi.

Türkiye'de iz bırakmış Almanların eserlerinden 52 örneğin yer aldığı fotoğraf sergisi, 23 Eylül Pazartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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