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Yenimahalle'de "Yüzde Yüz" adlı fotoğraf sergisi

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği Portre ve Portre Fotoğrafçılığında Uzun Pozlama Atölyesi’nin Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirdiği “Yüzde Yüz” adlı Fotoğraf Sergisi açıldı.

Ankara Haberleri 11.10.2019, 11:03 Ramazan Durmuş
Yenimahalle'de

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) Portre ve Portre Fotoğrafçılığında Uzun Pozlama Atölyesi’nin Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirdiği “Yüzde Yüz” adlı Fotoğraf Sergisi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda açıldı.

Serginin açılış kurdelesini Danimarka Büyükelçisi Svend Olling, OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar VE AFSAD Başkanı Koray Olşen ile birlikte kesen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’nin sanatın merkezi olması beni çok mutlu ediyor” dedi.

“Yenimahalle sanatın ve sanatçının evidir”

Sergiyi dolaşan Yaşar, 16 atölye öğrencisinin 4 aylık çalışmaları sonucu ortaya çıkan fotoğrafları dikkatle inceledi.

Uzun pozlama, soyutlama, düşük ve yüksek ışık gibi tekniklerin kullanıldığı fotoğraf sergisini çok beğendiğini dile getiren Yaşar, “Yenimahalle sanatın ve sanatçının evidir. Elimizden geldiğince sanata gönül vermiş herkese destek olmaya ve sanatçılarla sanatseverleri buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de AFSAD’ın sergisine ev sahipliği yaptık. Hepsinin emeğine sağlık. Birbirinden güzel ve yaratıcı portreler ortaya koymuşlar. Fotoğrafçı arkadaşlarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyorum” dedi.

Fotoğraflarda photoshop yok

Eğitmen Filiz Çarkoğlu ise fotoğrafların değişik tekniklerde çekildiğinin ve hiçbirinde photoshop kullanılmadığının altını çizerek, ev sahipliğinden ötürü Başkan Yaşar’a teşekkür etti.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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