Yenimahalle'den Dünya Gıda Günü kutlaması Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleşti

Sağlıklı beslen açlığa son ver

Dünya Gıda Günü, Yenimahalle Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde, Ragıp Tüzün Parkı’nda, ilçe sakinlerinin katılımı ile kutlandı.

Dünya Gıda Günü kapsamında “Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya” başlığı altında düzenlenen etkinlik, Yenimahalle Belediyesi önünden (FAO-SEC) gönüllüleri ve ilçe sakinlerinin Ragıp Tüzün Parkı’na gerçekleştirdikleri yürüyüş ile başladı.

Dünya genelinde üretilen gıda miktarının dengesiz dağılımına ve gıda ürünlerinin sağlıksız, aşırı tüketimine dikkat çekilen etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, FAO Orta Asya Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

“820 milyon aç, 800 milyon obez”

Dünya Gıda Günü’nü Yenimahalle’de kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, “Organizasyonun düzenlenmesinde bize desteğini sunan Yenimahalle Belediyesine teşekkür ediyorum. Her yıl farklı konu başlıkları altında Dünya Gıda Günü’nü kutluyoruz. Bu yılki konumuz açlığa son vermek için sağlıklı beslenme. Bu gün 820 milyondan fazla insan açlıkla mücadele ediyor ve yeterli gıda alamıyor. Diğer taraftan 800 milyon insan obezite veya fazla kiloyla baş etmenin yollarını arıyor. Yetişkinlerden çocuklara kadar birçok kesim obeziteyle karşı karşıya kalıyor. Aynı durum Türkiye için de söz konusudur. Obezite oranları son 20 yıl da artmaktadır ve her 3 yetişkinden 1’i obezite sorunuyla yaşamaktadır. Günümüzde sağlıksız beslenme; kalp ve damar haslıkları, diyabet, kanser türleri gibi birçok hastalığa bağlı ölümlerin başlıca nedeni haline gelmiştir. Artık vakit kaybetmeden neyi yanlış yaptığımızı kendimize sormamız gerekiyor. Evde yemek hazırlamak yerine paket servis kullanıyor, hazır yiyecekler yiyoruz. Tüketim alışkanlıklarımız gelecek neslin sağlığına büyük zarar veriyor” şeklinde konuştu.

“Sağlıksız beslenme kanserin yaygınlaşmasına yol açıyor”

Dünya üzerinde milyonlarca insanın açlıkla boğuştuğunun altını çizen Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal “Türkiye, birkaç yıl öncesine kadar gıda ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayan sayılı ülkelerden biriydi. Günümüzde arpa, buğday gibi birçok tarım ürününü dışarıdan ithal ediyoruz. Çocuklarımız sağlıksız besleniyor. Obezite sorunu çocuk yaşta başlıyor. Sağlıksız besleniyoruz, fast food yiyecekler yiyoruz. Sağlıksız beslenme beraberinde kanser gibi hastalıkların yaygınlaşmasına sebep oluyor. Obeziteye ve sağlıksız beslenmeye karşı milletçe mücadele etmek zorundayız. Sağlıklı beslenmek istiyorsak tarımı ve hayvancılığı desteklemeliyiz. Dünya Gıda Günü’nde, böylesine anlamlı bir etkinliğe her yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.