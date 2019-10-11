Yenimahalle'den OSTİM'e kreş ve gündüz bakımevi

Yenimahalle Belediyesi’nin çalışan annelere destek olmak amacıyla OSTİM Organize Sanayi Bölgesine kazandırdığı Kemal Baytaş Kreş ve Gündüz Bakımevi, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Ocak ayında görkemli bir açılışla kapılarını minik sakinlerine açan Kemal Baytaş Kreş ve Gündüz Bakımevi, devlette üst düzey görevlerde bulunan 90 yaşındaki hayırsever Kemal Baytaş’ın desteğiyle, OSTİM’de çalışan annelerin kreş sıkıntısını çözmek amacıyla hizmete sunuldu.

41 çalışan anneye kreş desteği

3 bin 500 metre kare kapalı alana sahip, 5 kattan oluşan gündüz bakımevinde; 7 derslik, revir, nöbet sınıfı, öğretmenler odası, mutfak, yemekhane, öğrenci wc ve lavaboları, açık oyun parkı bulunuyor. Bugüne kadar 100’ün üzerinde 3-6 yaş grubu minik Yenimahalleliye, 8 öğretmen, 1 hemşire ve 10 yardımcı personelle hizmet veren gündüz bakımevi, bu yıl da OSTİM bölgesinde çalışan 41 ailenin kreş sıkıntısına çözüm oldu.

Sanayi Bölgesinde çalışan anneler, OSTİM’e kazandırılan Kemal Baytaş Gündüz Bakımevi sayesinde, çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakıyor, mesai saati bitiminde vakit kaybetmeden çocuklarını kurumdan alıyor.

Yaşar “Yarınlarımıza değer veriyoruz”

Ülkenin geleceğini düşünerek, bilgi sahibi ve donanımlı bireylerin yetişmesi amacıyla birçok hizmetin yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “OSTİM bölgesinde çalışan anneler için çevrede yakın bir kreşin olmaması büyük sorun teşkil ediyordu. Vatandaşlardan gelen istek üzerine hayırsever vatandaşımızın desteği ile OSTİM’e temiz, güvenli ve kaliteli eğitim veren gündüz bakımevini kazandırdık. Annelerimiz güvenle çocuklarını bırakıyor ve iş çıkışında vakit kaybetmeden çocuğunu alıp evine ulaşıyor. Drama, dans, İngilizce gibi branş eğitimlerinin de verildiği merkezimizde çocuklarımız yarınlara kaliteli ve verimli eğitim alarak hazırlanıyor. Yenimahalle’de her zaman çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünerek çalıştık. Bu düşünceyle vatandaşa hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.