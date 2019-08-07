Yenimahalle “Halk Kart” ile indirimli alışveriş yapıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin hizmete sunduğu “Halk Kart” 100 bin kişiye ulaştı. Halk kartlı vatandaşlar, kart sayesinde belediyenin anlaşmalı olduğu 539 firmadan yüzde 2 ile yüzde 57 oranında indirim alıyor.

HEM ESNAF HEM VATANDAŞ MEMNUN

Bayram öncesi bütçelerini indirimler sayesinde aşmayan Yenimahalleliler, sağlık, eğitim, gıda, giyim, çiçekçi, kuyumcu ve akaryakıt gibi birçok değişik sektörde indirimli hizmet alarak, hem bütçelerini koruyor hem de Yenimahalle esnafının işlerini canlandırıyor.

Halk Kart’tan çok memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Bayram Halk Kart ile erken geldi” diyerek sevinçlerini paylaştı. Esnaflar ise kart sayesinde işlerinde hareketlilik olduğunu söyleyerek Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

YÜZLER “HALK KART”LA GÜLÜYOR

Ücretsiz olarak dağıtılan Halk Kart’ın hem vatandaşın hem de Yenimahalle esnafının ekonomik gücüne katkı sağladığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “‘Vatandaşlarımız ‘Bu işyerinde Yenimahalle Halk Kart indiriminden faydalanabilirsiniz’ yazısını gördüğünde alışverişini yapıyor ve indirimini alıyor. Halk Kart ile biz Yenimahalle hemşericiliğini, Yenimahalle bilincini oluşturmayı, Yenimahalle’deki ekonominin Yenimahalle’de kalmasını amaçlamıştık ve bunu başardık” dedi.

Kart hakkında bilgi de veren Yaşar, “Bu kart vatandaşın da yüzünü güldürüyor, esnafın da. Halk Kart, esnafımızla halkımızı buluşturma kartı. Manyetik ve temasız olarak okunabilen karta Yenimahalle’de ikamet eden herkes ücretsiz sahip olabilir. Yenimahalle’de işyeri olan tüm esnaflar da ücretsiz olarak projeye katılabilir. Bu kart halktan yana. Halkın cebini düşünüyor, halk hesaplı alışveriş yapsın istiyor. Bununla da kalmayıp esnafı da unutmuyor; esnafta iş yapsın kazansın istiyor. Daha ne olsun. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler ve hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.