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Yenimahalle, her mevsim rengarenk oluyor

Yenimahalle Belediyesi’nin serasında mevsimine uygun onlarca türde, binlerce çiçek yetiştiriliyor.

Ankara Haberleri 12.08.2019, 10:45 Ramazan Durmuş
Yenimahalle, her mevsim rengarenk oluyor

Yenimahalle Belediyesi’nin 2012 yılında Yakacık Mesire Alanı içerisine kurduğu serada; mevsimine uygun onlarca türde, binlerce çiçek yetiştiriliyor. 4 mevsim Yenimahalle parklarını ve bahçelerini süsleyen serada, 7 yılda 5 milyona yakın çiçek üretimi yapıldı.

SERADA HUMMALI HAZIRLIK

Yaz boyunca ilçeyi begonya, petunya, tok kadife, vinka gibi rengarenk 300 bine yakın çiçek ile donatmayı hedefleyen Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayının sonuna kadar yaz çiçeklerini toprakla buluşturmaya devam ederken, bir yandan da kış için kolları sıvadı. Kış mevsiminde ilçede renk cümbüşü oluşturacak çiçekler, şimdiden seradaki yerini aldı.

500 BİN ÇİÇEK EKİMİ YAPILACAK

Açık ve kapalı alanlar olmak üzere toplam 3 bin metrekarelik serada Park Bahçeler Müdürlüğü’nün 18 kişilik üretim, bakım ve dikim ekipleri, parkların yaz-kış estetik görünümü için çalışmaya devam ediyor. Şimdilerde parklarda yaz çiçekleri boy gösterirken, serada ise binbir emekle yetiştirilen, kış çiçekleri için kollar sıvandı. Ekim ayında toprakla buluşacak 50 bin süs lahanası ve 150 bin hercai menekşe, kışın gelmesiyle birlikte parkları rengarenk bir görüntüye kavuşturacak.

Yaz mevsimi boyunca serada özenle yetiştirilen 300 bin yaz çiçeği, Ekim ayına kadar Yenimahalle’yi süsleyecek. Ekimden sonra ise parklar, kış çiçekleriyle renklenecek.

Bu yıl toplam 500 bin çiçek ekimi yapacak ekipler, 2020’de de dur durak demeden daha yeşil, daha güzel bir Yenimahalle için vatandaşa hizmet edecek.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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