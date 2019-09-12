Yenimahalle, Kaan'ın askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü

Yenimahalle Belediyesi’nde hayaller gerçeğe dönüşüyor. Yaptığı özel hizmetlerle kalplere dokunmayı sürdüren Yenimahalle Belediyesi 19 yaşındaki özel çocuk Kaan Türk’ün asker olma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Gencin hayali olan asker kınası organizasyonu A’dan Z’ye yapan Yenimahalle Belediyesi, Kaan’ın hayalini gerçekleştirdi.

19 yaşındaki özel çocuk Kaan Türk’ün hayallerine ışık tutan, Yenimahalle Belediyesi, engellerin hayallere ve hayata engel olmadığını düzenlediği muhteşem organizasyonla bir kez daha gösterdi. Kendisi için düzenlenen kına gecesinde en büyük hayali olan askeri üniformayı giyen Kaan unutamayacağı bir gün yaşadı. Davul zurnalar eşliğinde evinden alınarak oluşturulan konvoy ile düğün salonuna getirilen Kaan’ın mutluluğu tüm sevdiklerinin yüzünde gülümsemeye sebep oldu.

EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER

Günler öncesinden belediye çalışanları tarafından en ince ayrıntısı düşünülerek hazırlanan etkinlikte davul zurna ve alkış sesleri eşliğinde salona giriş yapan Kaan, dans şovlarıyla, enerjisiyle, gözlerindeki mutlulukla kına gecesinin her saniyesinde hem güldürdü, hem de salondakileri mutluluktan ağlattı. Organizasyonun ilerleyen saatlerinde asker üniformasıyla arkadaşlarının omuzlarında “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla piste gelen Kaan’ın kınası alkışlar eşliğinde yakıldı. Türk bayrağına ve askerliğe olan tutkusunu anlatan Kaan, “Benim en büyük hayalimi gerçekleştiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ederim” dedi. Organizasyonun her saniyesinde oğlunun mutluluğa şahit olan anne gözyaşlarını tutamadı. Heyecanını ve mutluluğunu davetlilerle yaptığı konuşmayla paylaşan anne, böyle güzel bir olaya vesile olduğu için başta Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’a ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

YAŞAR "BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Yenimahalleli engelliler için birçok etkinliğe imzasını atan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Engeller yardımlaşarak, birleşerek, paylaşarak aşılır. Göreve geldiğim günden bu yana hiçbir zaman ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkese dokunacak fayda sağlayacak hizmetlerle vatandaşıma katkıda bulundum. Biz Yenimahalle’de büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinin sevinci de üzüntüsü de bizimdir. Kaan çocuğumuz her Türk genci gibi asker kınası yapılmasını istemiş. Bizde bu organizasyonu yaptık. Onun en büyük hayalini gerçekleştirdik. Onun sevincine belediye olarak ortak olduk. Böyle sevinçlerin çoğalması en büyük temennimizdir” ifadelerinde bulundu.