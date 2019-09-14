Yenimahalle, Muharrem Cemi ve aşure lokmasında buluştu

Yenimahalle Belediyesi tarafından Alevi vatandaşların hizmetine sunulan Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi, Muharrem ayı dolayısıyla matem orucu tutan vatandaşları Muharrem Cemi ve Aşure Lokması’nda bir araya getirdi.

Dualarla başlayan etkinliğe; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı veHacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Saz eşliğinde deyişlerin söylendiği günde, birlik ve beraberlik mesajları verilirken sahneye koyulan aşure,Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy tarafından dualanarak vatandaşlara ikram edildi.

"BİR VE BÜTÜN OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Muharrem Matemi’nin bir amacı ve felsefesi olduğuna değinen Başkan Yaşar, “Muharrem ayı, insanlık tarihi açısından acı ve tatlının, hüzün ve mutluluğun, savaş ve barışın bir arada yaşandığı bir aydır. Tarih boyunca peygamberlerle ilgili birçok kurtuluş mucizeleri de yaşanmıştır bu ayda, Kerbela gibi sadece insanlık tarihinin değil İslam tarihinin de en utanç verici olayı yaşanmıştır. Bu ay içinde sabır da vardır, acı çekmek de, hüzünlenmek de vardır, utanmak da, nefis mücadelesi de vardır kurtuluş da, oruç da vardır aşura da” dedi.

İslam ümmetinin bugün de kan ve gözyaşı içinde olduğunu hatırlatan Başkan Yaşar “Bu ateş çemberi içinde olan bizler bugün her zamankinden daha çok ehlibeyti sevdiğimiz gibi birbirimizi sevmeye, İmam Hüseyin gibi Yezitlere karşı birlikte, beraber, omuz omuza olmaya, cesur olmaya mecburuz. Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız. Aynı toprağa kök saldık, aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz ve farklı davranmamız bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir ancak yolumuz birdir. Biz Türk Ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz, bir ve bütün olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.