Yenimahalle'nin eğitim ordusu yeni döneme başladı

Uzman kadrosu, tam donanımlı yapısıyla çağdaş ve kaliteli eğitimin adresi olan Yenimahalle Belediyesi Anaokulu ve Gündüz Bakımevlerinde 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi başladı.

Anaokullarında eğitim gören bin 550 öğrenci tatilin ardından yeni döneme büyük bir heyecanla giriş yaptı. Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 80’inci Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Batıkent, Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak, Barış Manço, Kemal Baytaş, Nasreddin Hoca anaokullarında eğitim gören yaklaşık bin 550 çocuk yeni eğitim öğretim yılında da her yönüyle tam donanımlı binalarda alanında uzman eğitmenlerle hayata hazırlanacaklar.

EĞİTİM VE EĞLENCE İÇ İÇE

Hali hazırda eğitim faaliyetlerine devam eden 9 kreşin 10’uncusu olan Sadri Alışık Anaokulu ve Gündüz Bakımevi ise 9 Eylül pazartesi günü Batıkent’te faaliyete geçecek.

Normal eğitim müfredatının yanında minik öğrenciler ayrıca satranç, İngilizce, tiyatro, halk oyunları, yüzme gibi branşlarda da eğitim alıyorlar. Eğitim ve eğlencenin iç içe sunulduğu okullarda çocukların ihtiyacı olan her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü.

"HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Göreve geldiği gün ne söz verdiyse hepsini fazlasıyla yerine getirdiğini belirten ve miniklere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlk göreve geldiğimiz 2009 yılında 10 kreş açacağımızı ve çocuklarımızın tam donanımlı okullarda kolej kalitesinde eğitim göreceklerini ifade etmiştik. Bugün bu sözü tutmuş olmamın haklı gururunu yaşıyorum. 9 Eylül Pazartesi günü açacağımız Sadri Alışık Kreş ve Gündüz Bakımevi ile birlikte belediyemiz bünyesinde 10 kreşimizi de eğitim hayatına kazandırmış olacağız. Böylece kreşlerimizde yaklaşık olarak bin 550 öğrenci eğitim hayatlarına devam edebilecekler. Biz kreşlerimizde öğrencilerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için tüm ayrıntıları düşündük. Çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olduğu bilinciyle eğitim ve öğretime önem verdik. Hedeflerimizi gerçekleştirdik” dedi.