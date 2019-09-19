Yenimahalle'ye Kırklareli'nden konuk...

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ve beraberindeki Şehit Öğretmen Uğur Gören Anadolu Lisesi folklor ekibini makamında kabul etti.

Ziyarette; 2002 yılından bu yana 16-22 Eylül tarihleri arasında, şehir merkezlerinde motorize trafiğin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin teşvik edilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla dünya çapında kutlanan Avrupa Hareketlilik haftası (EUROPEAN MOBILITY WEEK) kapsamında, Yenimahalle Belediyesi önünde halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Yenimahalle “Birlikte Yürüyelim” dedi

İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk ile beraber gerçekleştirilen ziyaret sonrasında duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında folklor ekibimizle birlikte Ankara, Eskişehir gibi birçok ilimizi ziyaret ediyoruz. İABB ziyareti sonrasında, aynı zamanda birlik başkanımız olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyarete geldik. Kendisi ile yerel yönetimler konusunda uyum içerisinde çalışıyor ve vermiş olduğu desteği takdir ediyoruz. Birlik başkanımız Fethi Yaşar ile güçlü bir işbirliğimiz var. Hareketlilik haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla bu etkinlikleri düzenliyor, “Birlikte Yürüyelim” sloganı ile hareket ediyoruz” dedi.