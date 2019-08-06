Yenimahalle zabıtalarından sahte para uyarısı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Yenimahalle zabıtaları hayvan pazarlarına giderek kurban alışverişi yapan vatandaşlar ile kurban satıcılarını sahte para konusunda mağduriyet yaşamamaları için uyardı.

BU KURALLARA DİKKAT

Bilgilendirme kapsamında kurban satıcılarına ve vatandaşlara paranın sahte olup olmadığını sembolize eden ayrıntılardan bahseden zabıta ekipleri, ipuçları vererek sahte paranın nasıl anlaşıldığını anlattı.

Zabıtalar, “Bir paranın orijinal olduğu, ilk olarak üst kenarındaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazısı kabartısından anlayabilirsiniz. Sonra paranın Atatürk resminin bulunduğu ön yüzünde üst köşelere ve sol alt köşeye dokunduğunuzda kâğıttaki kabartmaları hissetmeniz gerek. Paranın bu yüzündeki şekillerin ve motiflerin üzerine el gezdirildiğinde çeşitli kısımlarda kabartmalar elimizde hissedilir. Atatürk resminin sağ alt köşesindeki yedigen şeklin içine dikkatli bakılınca, paranın rakamla değeri görülür. Sağ kenarda yukarıdan aşağıya doğru uzanan parlak bir şerit vardır. Bu şeridin üzerinde ay yıldız ve çeşitli şekiller vardır. Ay yıldızın altındaki karenin içinde paranın rakamla değeri olması gerekir. Parayı eğdiğinizde ise bu karenin içindeki rakamlar TL harflerine dönüşür” dedi.

KALPAZANLARIN TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Paranın ışığa doğru tutulması durumunda en soldaki boş alanda Atatürk resmi görülmesi gerektiğini de vurgulayan ekipler, “Bu gizli Atatürk resminin hemen solunda paranın rakamla değeri yazılıdır. Paranın sol üst köşesine doğru paranın rakamla değerinin yazılı olduğu kısım vardır. Bu kısım ışığa tutulduğunda rakamların eksik parçalarının tamamlandığı görülür. Paranın arka yüzünde; Orta kısımda yukarı aşağı doğru uzanan bir şerit vardır. Bu şeridin üzerinde paranın rakamla değeri ile ‘TL´ yazılıdır. Parayı yukarı aşağı eğdiğinizde bu şerit altın sarısı renkte parlar. Orta kısmın biraz sağ tarafına dikkatlice bakılınca kağıdın içine gömülü olan yukarıdan aşağıya doğru uzanan çok ince bir şerit görülür. Para ışığa tutulunca bu şeridin üzerine paranın rakamla değeri ile 'TL' harfleri ters ve düz olarak yazılıdır. Sağ üst kenarında harfle başlayan ve arkasında 9 tane rakam yer alan seri numarası yer alır ve bu numara sadece bir tanedir” diye konuştu.

Bilgilendirme sırasında vatandaşlara Yenimahalle Belediyesi zabıtaları tarafından “Türk Lirası Tanıtım Rehberi” de dağıtıldı.