Yenimahalle zabıtası bayram denetiminde

Yenimahalle genelinde gıda ürünleri üretimi yapan işletmelerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, zabıta müdürlüğü ekipleri şeker, lokum, tatlı ve börek imalathanelerini denetleyerek, vatandaşın sağlıklı ürünleri tüketebilmesi için seferber oldu.

İMALATHANELER DENETLENİYOR

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram sofralarının vazgeçilmez ikramlarının sağlıklı koşullarda üretilmesi için yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği gıda ürünlerinin imalathanelerini titizlikle denetleyen ekipler, güvenlik ve temizlik kurallarına uymayan kimi işyerleri hakkında tutanak tutup işlem başlattı. Hijyen kurallarına uyan işletmeleri tebrik eden görevliler, vatandaşın sağlığıyla oynamayan imalathane sahiplerine teşekkür etti.

Baklava, börek ve pasta imalathanelerini titizlikle denetleyen ekipler, kullanılan gıda maddelerinin son kullanma tarihlerine, temiz ortamda muhafaza edildiğine dikkat ederek, çalışanların iş kıyafetlerini, hijyen koşullarını kontrol etti.

HER ŞEY HALK SAĞLIĞI İÇİN…

Vatandaşın sağlığı için bayram öncesi rutin denetimlerin gerçekleştiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bayramlarda artan gıda tüketimleri, üretim aşamasında kimi olumsuzlukların yaşanmasına sebep oluyor. Bu durumun önüne geçmek için ekiplerimiz düzenli olarak imalathaneleri ve üretim tesislerini kontrol ediyor. Vatandaşın sağlıklı ürünleri tüketmesi için işletme sahiplerine büyük görev düşüyor. Kimsenin halkın sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyeceğiz. Amacımız ilçe sakinlerinin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi” şeklinde konuştu.