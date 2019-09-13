Yenimahalle zabıtasından kantin denetimi
Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçedeki okul kantinlerini denetledi.
Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçedeki okul kantinlerini denetledi.
Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, yasaklı gıda ürünleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatları bulunup bulunmadığı, ecza dolabı ve yangın söndürme tüpü kontrol edildi.
BİLİNÇLİ TÜKETİM UYARISI
Yaptığı açıklamada ailelere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocuklara bilinçli tüketim alışkanlığının kazandırılması gerektiğini vurguladı ve “Okul kantinlerindeki kontrollerimizle geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığına önem veriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Göreve geldiğim günden beri çocuklarımıza eğitim, sağlık, spor her alanda sahip çıkıyoruz. Ancak bu konuda sadece kantin sahiplerine değil ailelere de büyük görev düşüyor. Aileler çocuklarını sağlıklı beslenme konusunda uyarmalı ve çocuklarına bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmalıdır” dedi.
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