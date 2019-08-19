Yenimahalle, zaman yolculuğuna hazırlanıyor

Yenimahalle’ye nostaljik evMahalle kültürünün yaşatılması için Yenimahallelileri her fırsatta bir araya getiren Yenimahalle Belediyesi, Çınar Sokak’ta bulunan eski Yenimahalle evinin kapısını Başkentlilere açacak. Yenimahalle kültürünün yaşatılması için restore edilmeye başlanan 150 metrekare alana sahip 3 katlı klasik Yenimahalle Evi’nde, Yenimahalleliler adeta zaman yolculuğuna çıkacak.

Evin bodrum katında Yenimahalleliler lokali, üst katlarında ise yaklaşık 40-50 yıldır Yenimahalle’de yaşamış mahallelilerin bağışladığı eski dönem eşyalar ve fotoğraflar sergilenecek. Ev sayesinde eski Yenimahalle yaşantısının izlerini taşıyan eşyaları görme imkanı bulacak olan mahalleliler, hem eski günleri anacak hem de çocuklarına ve torunlarına eski Yenimahalle’yi gösterecek.

VATANDAŞ ESKİYİ YADEDECEK

En güzel yıllarının Yenimahalle’de geçtiğinden bahseden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’ye 13 yaşında geldim, 56 yıldır da burada yaşıyorum. Yenimahalle’yi karış karış biliyorum. Gençliğimin en güzel yılları Yenimahalle’de geçti. Yenimahalle ilk geldiğim günden bugüne çok değişti, çok gelişti. Bu proje ile de Yenimahalle kültürünü korumayı ve gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz” dedi.