Son Dakika
29 ilde terör örgütü PKK operasyonu
3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı!
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı
Meteoroloji’den Ekrem İmamoğlu’na cevap
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri
Günün özeti - 18 Ağustos 2019
Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu - İstanbul Ankara Hava Durumu - 18 Ağustos 2019
Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi

Yenimahalle, zaman yolculuğuna hazırlanıyor

Yenimahalle Belediyesi, eski Yenimahalle’yi nostaljik eşyalar ve fotoğraflarla müzede sergilemeye hazırlanıyor.

Ankara Haberleri 19.08.2019, 10:25 19.08.2019, 10:54 Ramazan Durmuş
Yenimahalle, zaman yolculuğuna hazırlanıyor
banner63

Yenimahalle’ye nostaljik evMahalle kültürünün yaşatılması için Yenimahallelileri her fırsatta bir araya getiren Yenimahalle Belediyesi, Çınar Sokak’ta bulunan eski Yenimahalle evinin kapısını Başkentlilere açacak. Yenimahalle kültürünün yaşatılması için restore edilmeye başlanan 150 metrekare alana sahip 3 katlı klasik Yenimahalle Evi’nde, Yenimahalleliler adeta zaman yolculuğuna çıkacak.

Evin bodrum katında Yenimahalleliler lokali, üst katlarında ise yaklaşık 40-50 yıldır Yenimahalle’de yaşamış mahallelilerin bağışladığı eski dönem eşyalar ve fotoğraflar sergilenecek. Ev sayesinde eski Yenimahalle yaşantısının izlerini taşıyan eşyaları görme imkanı bulacak olan mahalleliler, hem eski günleri anacak hem de çocuklarına ve torunlarına eski Yenimahalle’yi gösterecek.

VATANDAŞ ESKİYİ YADEDECEK

En güzel yıllarının Yenimahalle’de geçtiğinden bahseden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’ye 13 yaşında geldim, 56 yıldır da burada yaşıyorum. Yenimahalle’yi karış karış biliyorum. Gençliğimin en güzel yılları Yenimahalle’de geçti.  Yenimahalle ilk geldiğim günden bugüne çok değişti, çok gelişti. Bu proje ile de Yenimahalle kültürünü korumayı ve gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
banner62
#ankara haberleri #yenimahalle belediyesi #Başkan Fethi Yaşar #Yenimahalle zaman yolculuğu #YEREL HABERLER #ankara
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2019
İmsak 04:23
Güneş 05:57
Öğle 12:57
İkindi 16:44
Akşam 19:48
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Malatyaspor 1 3
3. Denizlispor 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Antalyaspor 1 3
6. Çaykur Rizespor 1 3
7. Trabzonspor 1 1
8. Kasımpaşa 1 1
9. Ankaragücü 1 1
10. Konyaspor 1 1
11. Fenerbahçe 0 0
12. Gazişehir Gaziantep 0 0
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Göztepe 1 0
15. Kayserispor 1 0
16. Galatasaray 1 0
17. Beşiktaş 1 0
18. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 0 0
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Sheffield United 2 4
8. Everton 2 4
9. M. United 1 3
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 1 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Osasuna 1 3
8. Granada 1 1
9. Villarreal 1 1
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Atlético Madrid 0 0
13. Getafe 0 0
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@