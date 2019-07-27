Yenimahalle’de Atıkların Geri Dönüşüm Seferberliği İlgi Gördü

Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki kez kontrol edilerek, ayrı ayrı atık girişlerinden kağıt, plastik, metal, cam, elektronik atık, bitkisel yağ ve atık pil olmak üzere 7 kalemde toplanan atıklar, türlerine göre toplanıp geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor ve ekonomiye kazandırılıyor.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Vatandaşların etkin kullanabileceği noktalara yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezleri’nin yerleştirilmesinin ardından geçen 5 aylık süreçte, merkezlerde 7 bin 400 kilo kâğıt, 7 bin 640 kg cam, bin 910 kg plastik, 215 kg metal, bin 200 kg atık yağ, 845 kg atık pil ve 150 kg elektronik atık toplandı. Toplanan 19 bin 352 kilo atığın geri dönüşüme kazandırılmasıyla birlikte; 126 yetişkin ağacın kesilmesinin önüne geçilerek, 120 milyon litre içme suyunun ve 188 milyon 900 bin metreküp alanın kirlenmesi önlendi.

“HEM DOĞA HEM EKONOMİ KAZANACAK”

İlerleyen dönemlerde mobil atık getirme merkezlerinin sayılarını arttırmayı hedeflendiklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çevre kirliliğinin herkesin duyarlı olması gereken bir konu olduğuna dikkat ç ekerek şunları söyledi:

“Bazı ülkeler bu sorunu aşmış olsa da gelişmekte olan ülkelerde bu sorun devam etmekte. Aslında bu bir dünya sorunu; çünkü birçok atık sera gazı üreterek küresel ısınmaya neden olmakta. Bu yaşam için ciddi bir tehlike. Herkes üstüne düşen görevi yapmalı.

Çevre kirliliği ile mücadeleye yaşadığımız sokaktan, mahalleden ve ilçeden başlamalıyız. Atıkları geri dönüşüme kazandırabilirsek, doğal kaynaklar ve enerji kaynakları korunacak, su kaynakları ve havanın kirlenmesi önlenecek, ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Yani hem doğa hem ekonomi kazanacak. Bu nedenle Yenimahalle Belediyesi olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda bizlere destek veren ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum.”