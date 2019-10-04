Yenimahalle'de ders; "Hayvan Sevgisi"

Yenimahalle Belediyesi, “4 Ekim Hayvan Hakları Günü” dolayısıyla Yenimahalleli çocuklara çeşitli etkinliklerle hayvan sevgisini aşıladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde İsmet Kurtuluş İlköğretim Okulu ve Fatih İlkokulu’nda öğrencilere mini seminerlerle hayvan sevgisini anlatan Yenimahalle Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım Evi’nin kapılarını da çocuklara açtı.

Barınakta sevgi dolu dakikalar

Yenimahalle genelinde eğitim gören ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri barınak ziyaretlerinde, yanlarında getirdikleri köpek mamalarını sadık dostlara teker teker yedirerek, köpek dostlarıyla vakit geçirdi.

Barınakta bulunan hayvanlarla bol bol fotoğraf çektiren minik Yenimahalleliler, ellerine geçirdikleri yavru köpekleri de kucaklarından indirmek istemedi.

Ders: Hayvan sevgisi

Ayrıca; okulları ziyaret ederek öğrencilere yıllardır hayvan sevgisini aşılamaya ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar konusunda çocukları bilinçlendirmeye çalışan Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri, etkinlikler çerçevesinde Fatih İlkokulu’nda çocuklarla buluştu.

Veteriner Hekim Selami Kıbrıs’ın söylediklerini can kulağıyla dinleyen çocuklar, hayvanlarla ilgi tüm sorularına da cevap buldu. Öğrencilere Yenimahalle Belediyesi’nin Macun Mahallesi’nde bulunan Geçici Hayvan Bakım Evi’nden bahseden Kıbrıs, “Barınağımızda sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşamaları için mücadele veriyoruz. İsterseniz siz de bakım evimizden hayvan sahiplenebilirsiniz. Ama bu hayvanların sorumluluğunu alabilecekseniz” diye konuştu.