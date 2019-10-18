Yenimahalle’de eğitim seferberliğine devam ediyor

6’ıncı Etüt Merkezi Şentepe’ye

Yenimahalle'de ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere "Eğitime Destek Projesi" kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, 14 Eylül Cumartesi günü başlayan eğitimler sonrası kursa başlayan öğrencileri ve velilerini bilgilendirme toplantısında buluşturdu.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya öğrenciler ve velilerin yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Başkan Vekili Mehmet Kartal da katıldı. Toplantıda çocuklarının gittiği kurs merkezlerinin sorumlularıyla tanışan veliler, yeni öğretim yılı hakkında bilgi aldı.

Hedef 3 bin 500 öğrenci

Yaptığı konuşmada çocukların daha güzel yarınlara hazırlanması için ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini söyleyen Başkan Yaşar, “Biz bu işe başlamaya karar verdiğimizde dershaneler vardı. Biz de dershane açalım dedik. Ama izin verilmedi. Sonra dershaneler kapandı ve belediyelere kurs açma yetkisi verildi. Yetkinin ardından biz de etüt merkezleri açmak için hemen yola koyulduk. Bugün 5 etüt merkezimiz var, 6’ıncı etüt merkezini de Şentepe’de çok yakında hizmete açacağım. Bu sene 3 bin 500 öğrenciye eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu çocukları daha güzel yarınlara hazırlamak bizim boynumuzun borcu. Onun için hiç kafanızda tereddüt olmasın, biz onları sınavlara hazırlayacağız, siz de çocuğunuzla ilgilenin saatinde kursa geliyor mu? Saatinde çıkıyor mu? Bunların takipçisi olun. Hepimizin farklı inançları, farklı siyasi görüşleri olabilir. Ama biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetin eşit yurttaşlarıyız. Bu bayrağa da bu ülkeye de sahip çıkacağız, kardeşçe yaşayacağız. Yenimahalle’de biz bunu yaratmaya çalışıyoruz. Yenimahalle’de herkes eşittir” dedi.

“Sağlıklı bir toplum sağlıklı bir eğitimle yaratılır”

Görev yetkisinde olmamasına rağmen devlet okullarının fiziki şartlarını iyileştirdiklerini de sözlerine ekleyen Yaşar, “Göreve geldiğim günden itibaren eğitim konusunda çok ciddi hizmetler yaptık. Çünkü şuna yürekten inanıyorum; sağlıklı bir toplum sağlıklı bir eğitimle yaratılır. Eğer eğitim sağlıklı olmazsa geleceğimiz kararır. İlk geldiğimde devlet okullarıyla özel okulların arasındaki farkı gördüm ve devlet okullarına her sene bütçeden ciddi bir pay ayırarak fiziki şartlarını düzelttim” diye konuştu.

Toplantıda okul öncesi eğitime de değinerek Türkiye’de ilkleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yaşar, “Okul öncesi eğitim bütün dünyada artık okula başlangıç süreci öncesi çocuklara çok ciddi katkılar yapan bir eğitim. Herkesin yüksek fiyatlara çocuklarını kreşe gönderme imkânı yok. Onun için kreşler yaptık. Bugün 14 kreş yaparak 2 bin 500’e yakın çocuğu kreşlerde yetiştiren ilk belediye başkanıyım” dedi.

Onlar artık üniversiteli

Konuşma sonrası etüt merkezlerinde eğitim alarak başarılı olan ve çeşitli üniversitelere yerleşen gençler sahneye çıkarak, Başkan Yaşar’a teşekkür etti.