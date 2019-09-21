Yenimahalle’de Matem-i Muharrem Özel Programı düzenledi

Kerbela şehitleri türküler ve deyişlerle anıldı

Yenimahalle Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Matem-i Muharrem Özel Programı düzenledi. Binlerce vatandaşın katıldığı gecede; sevilen sanatçı Ender Balkır ve halk ozanı Dertli Divani dinleyicilere türküler ve deyişler eşliğinde duygu dolu anlar yaşattı.

İlahiler ve deyişlerin söylendiği geceye; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekilleri Murat Emir ve Servet Ünsal, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve Yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşar “Farklılıklarımız zenginliğimizdir”

Yenimahalle Belediyesi’nin aşure ikramı ile başlayan programda Alevi ve Bektaşi kültürünün yaşayışı, geçmişten günümüze deyişlerin ve nefeslerin aktarımı, Dertli Divani’nin anlatımı eşliğinde, Pir Sultan Abdal ve Aşık Mahsuni Şerif gibi büyük halk ozanlarının eserleriyle izleyicilere aktarıldı.

Deyişler, türküler ve semah gösterileriyle Kerbela şehitlerinin anıldığı gecede ilçe sakinlerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Muharrem Ayı’nın son günlerini yaşadığımız dönemde birlik ve beraberliğimizin devamına inanan, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu bilen Alevi vatandaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Yüz yıllardır acısı dinmeyen, Müslüman toplumunda derin yaralar açan Kerbela’da İmam Hüseyin’in ve ehli beytin katli nedeniyle yaslarımızı tuttuk, matemini yaşadık, ibadetimizi yerine getirdik. Muharrem ayı vesilesi ile mazlum ile zalimin, özgürlükle esaretin mücadelesini düşündük. Ortak paydası olanların, ortak değeri paylaşanların ve savunanların aynı gemide olduklarını unutmamaları gerekiyor” dedi.

“Mezhep ayrımcılığı İslam coğrafyasını kana buladı”

Mezhep ayrımcılığının ve ön yargıların toplumun birlik ve beraberliğini bozan ana sebepler olduğunun altını çizen Yaşar “ Bir toplumu parçalamanın birinci basamağı farklı din, dil, ırk ve mezhebe bağlı olanların birbiri hakkındaki ön yargılarıdır. Bizim toplumumuzda ne zaman huzursuzluk çıkarılmak istense bu farklılıklar ve ön yargılar alttan alta körüklenir. Ne yazık ki geçmişimiz bunun gibi birçok örnekle doludur. Sivas, Maraş ve Çorum katliamları bu anlayış yüzünden yaşandı. İslam coğrafyasının yaşadığı acıların altında mezhep ve etnik köken kavgaları yatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşu için Alevisi, sunnisi, kürdü, türkü, lazı, çerkezi hep birlikte mücadele etmiş bir milletiz. Hepimiz Cumhuriyetin eşit haklara sahip eşit yurttaşıyız. Üzerimize oynanan ayrıştırma çabalarını bir kenara iterek birbirimize güvenmeli, hoş görü içinde yediğimiz aşureler gibi bir arada kardeşçe yaşamalıyız. Hoşgörünün ve kardeşliğin egemen olduğu, iyiliklerin kötülükleri yendiği günlerin özlemiyle Kerbela şehitlerini anıyor, Muharrem mateminin iyiliklere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.