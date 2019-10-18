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Yenimahalle’de “Meme Kanseri” semineri

Yenimahalle Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Ankara Meme Hastalıkları Derneği işbirliği ile “Meme Kanseri” semineri düzenledi.

Ankara Haberleri 18.10.2019, 11:28 Tuğçe Hanım
Yenimahalle’de “Meme Kanseri” semineri

Kanserden değil geç kalmaktan korkun

Yenimahalle Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Ankara Meme Hastalıkları Derneği işbirliği ile “Meme Kanseri” semineri düzenledi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gamze Kızıltan tarafından gerçekleştirilen sunum sırasında meme kanseri, kanser türleri hakkında detaylı bilgi verilirken, meme kanserinde erken muayenenin önemine dikkat çekildi. İlçe sakinleri ve belediye personeli, Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen seminere yoğun ilgi gösterdi.

Kanserden değil geç kalmaktan kork

Meme kanseri taramaları nasıl yapılır, kendi kendine muayene çeşitleri nelerdir gibi soruların cevap bulduğu sağlık seminerinde, dünyada ve Türkiye’de meme kanseri oranları ile ilgili sayısal bilgiler verildi. Ayrıca meme kanseri hakkında yanlış bilinen bir takım ayrıntılara vurgu yapılarak, kanserden değil geç kalınmaktan korkulması gerektiği vurgulandı.

“Erken ve düzenli tarama hayat kurtarıyor”

Dinleyicilere meme kanserinde toplumsal, hedefe yönelik, tanıya yönelik tarama çeşitleri hakkında detaylı bilgi aktaran Op. Dr. Gamze Kızıltan “Meme kanseri, kadınlarda en çok ölüme sebebiyet veren kanser türüdür. 8 kadından 1’inin bu hastalıkla karşılaşma ihtimali bulunuyor. Ülkemizde hastalık oranı her yıl artış gösteriyor. Meme kanseri taramasında erken tanı, sağ kalım oranlarını yüzde 95’e çıkarıyor. Hiçbir şikayeti olmayan 40 yaş ve üzerindeki kadınların erken teşhis amacıyla yılda bir kez mamografi çektirmesi gerekmektedir. Ayrıca 20 yaş üzeri her kadın ayda bir kez gözle değerlendirme, yatar pozisyonda, ayakta değerlendirme gibi kendi kendine muayene yöntemlerini uygulamalıdır. Toplumumuzda hastalık ve tedavi süreci hakkında geçmişten gelen yanlış bilgiler bulunmaktadır. Her kist meme kanseri değildir ve biyopsi kanserin yayılmasına ve gelişmesine neden olmaz. Günümüzde ilerleyen tedavi yöntemleriyle hastalıktan korkmamıza gerek kalmıyor” dedi.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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