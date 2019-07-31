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Yenimahalle’de memnuniyet anketi yapıldı

Yenimahalle Belediyesi zabıtaları, ilçe pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara memnuniyet anketi yaparak, pazar alanı ve pazar esnafıyla ilgili öneri ve şikâyetleri değerlendirdi.

Ankara Haberleri 31.07.2019, 11:49 31.07.2019, 12:03 Tuğçe Hanım
Yenimahalle’de memnuniyet anketi yapıldı

Vatandaşlar pazarcıların bağırmasından şikayetçi 

Yenimahalle’de bulunan 30 pazar yerinde yapılan kamuoyu yoklamasında,  en çok şikâyeti pazarcıların yüksek sesli satış yapmaları oldu.

2’inci sırada otopark sorunu yer aldı

Zabıtalar tarafından 500 kişi üzerinde yapılan ankette, 1’inci sırada pazarcıların bağırarak satış yapması, 2’inci sırada ise otopark sorunu yer aldı.

Arabalarına yoğunluktan dolayı otoparkta yer bulamadıklarını belirten Yenimahalleliler, otoparkın genişletilmesi konusunda önerilerde bulundu. Ankette bazı pazarcıların etiket fiyatlarında oynama yaptıkları da tespit edildi. Zabıtalar tarafından anında denetlenen pazarcılar, önce uyarıldı, uyarılara kulak asmayan pazarcılara ise kabahatler kanunu gereğince ceza kesildi.

Yenimahalle zabıtasına tam puan

Memnuniyet sorularında ise en çok tebrik edilen belediye zabıtalarının düzgün bir şekilde çalışması ve pazar alanlarının temizliği oldu. Yenimahalle zabıtasından ve belediyenin alan temizliğinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerini sundu.

Sorunların kısa sürede çözülmesi için bürokratlarına talimat verdiğini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bizim gözümüzden kaçan ama vatandaşlarımızın gördüğü sorunlar olabilir. Bu yüzden anketleri vatandaşlarımızla birlikte hareket edelim diye yapıyoruz. Anketlerin sonucuna göre de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ankete katılıp bizlere yardımcı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle” dedi.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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