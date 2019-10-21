Yenimahalle’de riskli yapılar belirleniyor
Yenimahalle Belediyesi son yıllarda ülke genelinde artan deprem vakalarından dolayı riskli yapıların tespiti için çalışma başlattı.
Yenimahalle Belediyesi son yıllarda ülke genelinde artan deprem vakalarından dolayı riskli yapıların tespiti için çalışma başlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapıların tespitleri için yetkilendirilen Yenimahalle Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesinde ilçe sakinlerinin güvenliğini düşünerek tespit çalışmalarına başladı.
25 yapı sakininden tespit başvurusu
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, ilçe genelinde riskli yapı tespit çalışmalarına başlayan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri;Şentepe, Kayalar, Macun, Aşağı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar mahallelerinde ikamet eden 25 yapı sakininin başvurusu üzerine tespit çalışması gerçekleştirdi.
Başvurular belediyeye yapılacak
Afet riski taşıyan yapılara, meydana gelecek felaketlerin önlenmesi amacıyla tespit işlemi yapıldığını belirten Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri “ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ile Yenimahalle Belediyesi olarak ilçemizde risk taşıyan yapıları tespit ediyoruz. Bu çalışmanın yapılabilmesi için öncelikle vatandaşların e-devlet şifresi ile birlikte müdürlüğümüze başvuru yapması gerekiyor. Temmuz ayından bu yana yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda 25 yapının risk tespitini gerçekleştirdik. Olası bir depremde can kaybının önüne geçilebilmesi için Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında, yapılarından şüphe duyan vatandaşların başvuru yapması büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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