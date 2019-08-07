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Yenimahalle’de yaz konserleri coşkusu

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşın kendi mahallelerinde yaz boyunca gönüllerince eğlenmeleri amacıyla açık hava sinema günlerinden ardından şimdi de yaz konserleri düzenlemeye başladı.

Ankara Haberleri 07.08.2019, 00:00 07.08.2019, 12:36 Ramazan Durmuş
Yenimahalle’de yaz konserleri coşkusu

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerinin kendi mahallelerinde yaz boyunca gönüllerince eğlenmeleri, güzel vakit geçirmeleri amacıyla açık hava sinema günlerinden sonra konserlere başladı. Yaz konserlerinin son durağı ise bu kez Serhat Mahallesi oldu.

VATANDAŞ, AKIN ETTİ

Serhat Pazar yerinde gerçekleşen konsere vatandaşlar, saatler öncesinden akın etti. Yenimahalle Kent Orkestrası'nın sahne aldığı konserde sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Ersin Perçin ve Coşkun Koyuncu’yu dinlemeye gelen mahallelileri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı.

Sahnede birbirinden güzel şarkıları seslendiren sanatçılara, Yenimahalleliler tempo tutarak ve dans ederek eşlik etti.

Eğlencenin tavan yaptığı akşamda, vatandaşlar halay da çekti. Uzun halay kuyrukları oluşturan mahalleliler, hem müzik dinledi hem de dans ederek coştu.

“GÜLÜN, EĞLENİN, MUTLU OLUN”

Konserde konuşma yaparak vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Yaşar, “Bugün sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu konserleri sizlerin yaz akşamlarını şenlendirmek, evlerinizden çıkarıp sokaklarda, parklarda komşularınızla, dostlarınızla güzel vakit geçirmeniz için düzenliyoruz. Görüyorum ki bunu başarmışız. Gülün, eğlenin, mutlu olun. Sizler eğlendikçe, güldükçe bizler de mutlu oluyoruz” dedi.

Vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlanan Yaşar, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen mahallelileri de kırmadı.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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