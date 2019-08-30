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Yenimahalle’de Zaferin 97’nci yılına coşkulu kutlama

Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılını ilçe genelinde törenlerle kutladı. Yenimahalle’de Zafer coşkusu, Başkan Fethi Yaşar’ın önce belediye önündeki ardından da Batıkent Meydan AVM önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı.

Ankara Haberleri 30.08.2019, 12:34 Ramazan Durmuş
Yenimahalle’de Zaferin 97’nci yılına coşkulu kutlama
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Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılını ilçe genelinde törenlerle kutladı. Yenimahalle’de Zafer coşkusu, Başkan Fethi Yaşar’ın önce belediye önündeki ardından da Batıkent Meydan AVM önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı.

Törene Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, İyi Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Buğra Pekuslu, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Yenimahalleliler katıldı.

BAYRAKLAR DALGALANDI

Belediye tarafından Türk Bayrağı da dağıtılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP, İyi Parti ve Vatan Partisi temsilcileri ile STK temsilcilikleri Meydan AVM önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Vatandaşlar ellerinde bayrakları dalgalandırırken, Batıkentli gençler de Batıkent Meydan AVM önünde meşale yaktı.

HER ŞEYİMİZİ ZAFERE BORÇLUYUZ

Vatandaşların Zafer Bayramını kutlayarak, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “30 Ağustos Türk milletinin makus talihini yendiği bir tarihtir. Eğer bu zafer olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyetinden bahsetmemiz mümkün değildi. Son 11 yılı işgal halinde süren savaşlar neticesinde Osmanlı İmparatorluğu topraklarını kaybetmiş, ekonomik olarak çökmüş vaziyetteydi. Milletimiz acı ve hüzün içerisinde, büyük yokluklar çekerek bu zor dönemde ayakta kalmaya çalışmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının dehası sayesinde, çocuk, genç, yaşlı demeden milletimizin ortak emeği ile 30 Ağustos mücadelesi kazanılmış ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bugün ne konumda olursak olalım, her şeyimizi bu zafere borçluyuz” dedi.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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