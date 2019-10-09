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Yenimahalle’den Çamlıdereli çocuklara Anıtkabir gezisi

Çamlıdere’nin Osmansin Köyü’nde yaşayan 90 ilköğretim ve ortaokul öğrencisi, Yenimahalle Belediyesi’nin destekleriyle Ata’nın huzuruna çıktı. Birçoğunun ilk kez Anıtkabir’i görme fırsatı bulduğu gezide, çocukların heyecanı göz doldurdu.

Ankara Haberleri 09.10.2019, 10:56 09.10.2019, 11:05 Ramazan Durmuş
Yenimahalle’den Çamlıdereli çocuklara Anıtkabir gezisi
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Çamlıdere’nin Osmansin Köyü’nde yaşayan 90 ilköğretim ve ortaokul öğrencisi, Yenimahalle Belediyesi’nin destekleriyle Ata’nın huzuruna çıktı. Birçoğunun ilk kez Anıtkabir’i görme fırsatı bulduğu gezide, çocukların heyecanı göz doldurdu.

Çoğu ilk kez Anıtkabir’i gördü

Aslanlı yolda başlayan ziyarette, Anıtkabir’i ilk kez gören çocuklar beklediklerinden daha büyük olduğunu söyledikleri Anıtkabir’i karış karış dolaşarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşyalarını dikkatle inceledi. Çocuklar, gezi sonunda kendilerine böyle bir imkân sağladığı için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

“Biz Ata’mızın gözlerindeki Cumhuriyet ışığı ile aydınlanıyoruz”

Hedeflerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine ve düşüncelerine sahip gençler yetiştirmek olduğunu dile getiren Başkan Yaşar, “Çamlıdereli çocuklarımızı bugün Anıtkabir’e getirdik. Çoğu Anıtkabir’i görmemiş. Böyle bir geziye vesile olmak bizleri çok mutlu etti. Biz çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için Atatürk sevgisine sahip ve onun ilkelerini kendine hedef edinen gençler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Biz Ata’mızın gözlerindeki Cumhuriyet ışığı ile aydınlanıyoruz” dedi.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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