Yenimahalle’den çevreci imza

Yaşar, “Başkanlar Sözleşmesine” imza attı

Yenimahalle Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılında kabul edilen “Avrupa Birliği İklim ve Enerji Paketi” kapsamında yerel yönetimlerin sürdürülebilir enerji uygulamalarını desteklemek amacıyla başlatılan Başkanlar Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors) Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından atılan imza ile dahil oldu.

Avrupa Komisyonu’nca yürürlüğe konan ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen Başkanlar Sözleşmesini bu zamana kadar aralarında İspanya, Almanya, Fransa gibi ülkelerin bulunduğu 57 ülke ve 9 binden fazla yerel yönetim imzaladı.

Hedef sera gazını yüzde 40 azaltmak

Herkese sürdürülebilir ve düşük maliyetli enerji sağlamak, karbondan arındırılmış ve temiz bölgeler yaratmak gibi uzun vadeli hedefleri ortaya koyan sözleşmeyi imzalayan şehir ve bölgeler, sulama, enerjiye erişim gibi konularda gözetim sürecine katılarak İklim ve Enerji Eylem Planları hazırlayacak.

2030 yılına kadar bölgedeki sera gazının yüzde 40 azaltılması için çalışmalar ve faaliyetler yürütmek amacıyla sözleşmeye imza atan Yenimahalle Belediyesi, yeşil kent olma konusunda sayılı belediyeler arasında yerini aldı.

“Yenimahalle yeşil kent olma yolunda ilerliyor”

Türkiye’de yerel ölçekte iklim değişikliği ile mücadelenin henüz başlangıç aşamasında olduğunun altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Belediyemiz 10 Eylül 2019 tarihinde 30 ülkeden bini aşkın yerel yönetimin üyesi olduğu ‘Energy Cities’ adlı Avrupa Yerel Yönetimler Birliği üyeliği kapsamında, Türkiye genelinde 4 büyükşehir ve 12 ilçe belediyesinin imzalamış olduğu Başkanlar Sözleşmesi’ni imzaladı. Sözleşme ile sürdürülebilir yeşil kent olma yolunda bazı taahhütlerde bulunuyoruz. Bu taahhütlerden biri de Yenimahalle Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının hazırlanması ve sera gazı salınımlarının yüzde 40 azaltılmasıdır. Belediyemiz bu kapsamda personel başta olmak üzere bilgilendirme çalışmaları hazırlayacak ve eğitim çalıştayı düzenleyecek. Konuyla alakalı ulusal düzeyde bir uyum stratejisi ve uyum planı olsa da yerel düzeyde kapsamlı ve bilim temelli planı bulunan belediyeler arasında yerimizi aldık” dedi.