Yenimahalleli çocukların saç kesimi Fethi Yaşar’dan

Yenimahalle Belediyesi, yeni başlayan eğitim-öğretim dönemi öncesinde Yenimahalleli çocukların saç kesimini gerçekleştirdi.

Yakacık Kültür Merkezi’nde Ankara’nın ünlü kuaförlerinden Paris Kuaför’den gelen ekip, 200 çocuğun saç kesimi ve saç tıraşını yaptı.

ÇOCUKLARDAN SEVGİ SELİ

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da çocukları yalnız bırakmadığı etkinlikte, aileler ve çocuklar Yaşar’a yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda çocuk Başkan Yaşar ile selfie çekilmek için birbiriyle yarıştı. Hiçbir çocuğu kırmayan Yaşar, sevgi seli karşında çocuklar ve aileleri ile bol bol fotoğraf çekildi.

"SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Ardından kurulan stantlarda saçları yapılan çocukların yanına giden Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocuklara “Sıhhatler olsun, yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri çok seviyorum. Aileleriniz başta olmak üzere bizler de sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Sizden de derslerinizde başarı bekliyoruz” dedi.

Etkinlikte cicili bicili kıyafetleriyle saçlarını kestiren ve fön çektiren kız çocukları ise şirinlikleriyle dikkat çekti. Usta kuaförlerin elinden yapılan saçlarıyla mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, “Fethi Dede sana çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Etkinlik sonunda tüm çocuklara balon da dağıtıldı.