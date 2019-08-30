Yenimahalleli küçük badmintoncuların büyük başarısı

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Badminton sporcuları Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen şampiyonadan madalya ile döndü.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 23-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonasında, Talya Gerçeker çift bayanlar kategorisinde 1’inci oldu. Yenimahalle’nin diğer sporcusu Feyza Nur Lale ise tek bayanlar kategorisinde 3’üncülüğü kazanarak, şampiyonada dereceye girmeyi başardı.

676 olimpiyat adayı sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada ilçeye madalya ile dönen sporcular, Yenimahalle’ye büyük gurur yaşattı. Yüzlerce sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olan şampiyonada, sergiledikleri başarılı oyun performansı ile rakiplerini geride bırakan Tayla ve Feyza Nur, 13-17 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek olan 13 yaş altı Balkan Şampiyonası’na katılarak ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

BAŞKAN YAŞAR'A ZİYARET

Yenimahalle’nin şampiyon sporcularını makamında kabul ederek, sporculara ve teknik ekibe teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Amacımız Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durup spora, kültür ve sanata yönelmesidir. Bu neden göreve geldiğimiz günden beri tüm branşlara eşit düzeyde önem verdik. İleride büyük başarılara imza atarak ilçemizin ismini gururla temsil edeceğine inandığım minik sporcularımızı tebrik ediyorum. Yenimahalle sadece başkentte değil tüm Türkiye’de adından söz ettiriyor. Böylesine anlamlı bir şampiyonadan madalya ile dönen sporcularımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyor, katılacakları turnuvalarda başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.