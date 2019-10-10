Son Dakika
TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Askeri araçlardan oluşan konvoy Tel Abyad'a geçiş yaptı
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi
Akçakale’de bir eve havan topu isabet etti
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçakları hareketliliği

Yenimahalleli kursiyerler iş hayatına hazırlanıyor

Yenimahalle Belediyesi ve İŞKUR iş birliğinde“İş Kulübü” adı verilen iş hayatına hazırlık eğitimleri Yenimahalle’de başladı. İlk eğitim 08-09 Ekim tarihlerinde Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri YENİMEK Kurs Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ankara Haberleri 10.10.2019, 09:46 Ramazan Durmuş
Yenimahalleli kursiyerler iş hayatına hazırlanıyor

Yenimahalle Belediyesi ve İŞKUR iş birliğinde“İş Kulübü” adı verilen iş hayatına hazırlık eğitimleri Yenimahalle’de başladı. İlk eğitim 08-09 Ekim tarihlerinde Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri YENİMEK Kurs Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Çalışmak İsteyen Herkese Göre Bir İş” projesi kapsamında iş arayanlara, eksikliklerini giderebilecekleri danışmanlık hizmeti vermek amacıyla başlatılan ve Kasım ayı sonuna kadar sürecek eğitimlerde, YENİMEK kursiyerlerine, iş arama becerileri, CV hazırlama, beden dili ve mülakat teknikleri anlatılacak.

Tecrübe şart değil

İş Kulübü liderinin verdiği ve 2 gün süren ilk eğitimlerde kursiyerler, işe girebilmek için neler yapmaları gerektiğini, tecrübe sahibi olmadan da iş bulunabileceğini, hangi yollarla iş arayabileceklerini, iyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını, iş görüşmelerinde nasıl davranmaları gerektiğini, işe kabul edilmek için küçük ama önemli detayları öğrendi.

Ücretsiz verilen eğitimler sonrasında eğitime katılan YENİMEK kursiyerlerine sertifikaları verildi.

İş kulübü eğitimleri; 15-16 Ekim’de Meydan Kurs Merkezi, 22-23 Ekim’de Uğrak Kurs Merkezi, 05-06 Kasım’da Ergazi Kurs Merkezi, 12-13 Kasım’da Turgut Özal Kültür Merkezi ve 19-20 Kasım tarihlerinde de Karşıyaka kurs Merkezi’nde tecrübeli İş ve Meslek Danışmanları eşliğinde devam edecek.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
banner62
#yenimahalle belediyesi #YEREL HABERLER #haberler ankara #fethi yaşar #ankara haberleri #ankarax #yenimek
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@