Yenimahalleli kursiyerler iş hayatına hazırlanıyor

Yenimahalle Belediyesi ve İŞKUR iş birliğinde“İş Kulübü” adı verilen iş hayatına hazırlık eğitimleri Yenimahalle’de başladı. İlk eğitim 08-09 Ekim tarihlerinde Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri YENİMEK Kurs Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Çalışmak İsteyen Herkese Göre Bir İş” projesi kapsamında iş arayanlara, eksikliklerini giderebilecekleri danışmanlık hizmeti vermek amacıyla başlatılan ve Kasım ayı sonuna kadar sürecek eğitimlerde, YENİMEK kursiyerlerine, iş arama becerileri, CV hazırlama, beden dili ve mülakat teknikleri anlatılacak.

Tecrübe şart değil

İş Kulübü liderinin verdiği ve 2 gün süren ilk eğitimlerde kursiyerler, işe girebilmek için neler yapmaları gerektiğini, tecrübe sahibi olmadan da iş bulunabileceğini, hangi yollarla iş arayabileceklerini, iyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını, iş görüşmelerinde nasıl davranmaları gerektiğini, işe kabul edilmek için küçük ama önemli detayları öğrendi.

Ücretsiz verilen eğitimler sonrasında eğitime katılan YENİMEK kursiyerlerine sertifikaları verildi.

İş kulübü eğitimleri; 15-16 Ekim’de Meydan Kurs Merkezi, 22-23 Ekim’de Uğrak Kurs Merkezi, 05-06 Kasım’da Ergazi Kurs Merkezi, 12-13 Kasım’da Turgut Özal Kültür Merkezi ve 19-20 Kasım tarihlerinde de Karşıyaka kurs Merkezi’nde tecrübeli İş ve Meslek Danışmanları eşliğinde devam edecek.