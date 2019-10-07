Yenimahalleli öğrencilerin yeşil seferberliği

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Turgut Özal Mahallesi YENDER Orman Alanı’nda sebze fidesi ve ağaç fidanı dikti.

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle Kent Konseyi ve Yenimahalle Dostları Derneği (YENDER) ortaklığı ile düzenlenen etkinliğe Başkan Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar ve yönetimi ileçevre okullarda eğitim gören yüzlerce öğrenci katıldı.

4 bin sebze fidesi toprakla buluştu

Kent konseyi toprak, tohum, tarım çalışma grubu tarafından hazırlanarak filizlenenhavuç, turp, marul ve ıspanak fidelerinin toprakla buluştuğu etkinlikte, çevre okullarda eğitim gören 400’e yakın öğrencibalkon tarımı ve dikey tarım konusunda detaylı bilgi sahibi oldu.

Çocuklara çevre bilincinin ve tarım kültürünün kazandırılması amacıyla düzenlenen projede,4 bin sebze fidesinin yanı sıra15 adet çam fidesi de ormanlık alana kazandırıldı.

Yaşar, “Tarımı bilen israf etmez”

Öğrencilerle birlikte fideleri tek tek toprakla buluşturan Başkan Yaşar “Sağlıklı bir gelecek için ağaca ihtiyacımız var. Havanın temiz olması, insanların sağlıklı oksijen olması ve beslenmesi için tarım çok önemli. Bu güne kadar ilçemize yüz binlerce ağaç kazandırdık. Bulduğumuz yeri yeşerteceğiz. Yeşeren her nokta ekonomiye ve temiz havaya katkı demektir. Bugün sizlerle beraber Batıkent’i yeşillendiriyoruz. Ağacı seveceksiniz ve koruyacaksınız. Düzenlenen bu etkinlik sayesinde bir sebzenin nasıl yetiştiğini, ne zorluklarla tarım yapıldığını öğreniyorsunuz. Bu zorlu süreci öğrenirseniz, besinleri israf etmeden tüketirsiniz. Tarım bilincinin oluşturulması ve çevre temizliğinin çocuklarımıza aşılanması açısından bunun gibi etkinliklere büyük önem veriyorum” dedi.