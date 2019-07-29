Son Dakika
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de

Yenimahalleliler Eğlencede Buluştu

Yaz boyunca vatandaşları parklarda ve meydanlarda "Yaz Konserleri" ile bir araya getiren Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Gazi Mahallelileri konserde buluşturdu.

Ankara Haberleri 29.07.2019, 09:32 29.07.2019, 12:07 Tuğçe Hanım
Yenimahalleliler Eğlencede Buluştu

Yenimahalle Kent Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, sanatçılar Sezen Yurtseven, Evren Çelik ve Serdar Şimşek vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

COŞKU TAVAN YAPTI

Konserde slow parçalarla duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, hareketli şarkılarla ise bir dakika yerinde durmadı. Coşkunun tavan yaptığı konserde,  bir yandan uzun halay kuyrukları oluşturarak eğlenen Yenimahalleliler, bir yandan da sanatçılarla birlikte şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

AMAÇ MUTLU YENİMAHALLE

Konserlerin yaz boyu süreceğini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımız komşuları ile birlikte vakitlerini eğlenerek geçirsin diye her yıl parklarımızda konserler düzenliyoruz. Yaz aylarında düzenlediğimiz bu konserlerde çocuk, genç, yaşlı tüm ilçe sakinleri parklarımızda bir araya geliyor. Parklarımız gündüz gece hemşerilerimizin kullanımına açık olsun istiyoruz. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle” dedi.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
#ankara haberleri #yenimahalle ankara #yenimahalle belediyesi #yenimahalle haberleri #yenimahalle etkinlikleri #Sezen Yurtseven #Evren Çelik #serdar şimşek #Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
Yorumlar (0)
30°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2019
İmsak 03:54
Güneş 05:37
Öğle 13:00
İkindi 16:54
Akşam 20:13
Yatsı 21:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@