Yenimahalleliler Eğlencede Buluştu

Yenimahalle Kent Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, sanatçılar Sezen Yurtseven, Evren Çelik ve Serdar Şimşek vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

COŞKU TAVAN YAPTI

Konserde slow parçalarla duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, hareketli şarkılarla ise bir dakika yerinde durmadı. Coşkunun tavan yaptığı konserde, bir yandan uzun halay kuyrukları oluşturarak eğlenen Yenimahalleliler, bir yandan da sanatçılarla birlikte şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

AMAÇ MUTLU YENİMAHALLE

Konserlerin yaz boyu süreceğini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımız komşuları ile birlikte vakitlerini eğlenerek geçirsin diye her yıl parklarımızda konserler düzenliyoruz. Yaz aylarında düzenlediğimiz bu konserlerde çocuk, genç, yaşlı tüm ilçe sakinleri parklarımızda bir araya geliyor. Parklarımız gündüz gece hemşerilerimizin kullanımına açık olsun istiyoruz. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle” dedi.