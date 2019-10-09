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Yenimahallelilere “Kolon Kanseri” semineri

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü Kaletepe Sağlıklı Hayat Merkezi Ketem Birimi işbirliği ile “Kolon Kanseri” semineri düzenledi. Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, belediye personeli ve ilçe sakinleri geniş katılım gösterdi.

Ankara Haberleri 09.10.2019, 11:02 09.10.2019, 11:06 Ramazan Durmuş
Yenimahallelilere “Kolon Kanseri” semineri
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Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü Kaletepe Sağlıklı Hayat Merkezi Ketem Birimi işbirliği ile “Kolon Kanseri” semineri düzenledi.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, belediye personeli ve ilçe sakinleri geniş katılım gösterdi. Kolon Kanseri ana başlığında düzenlenen etkinlikte; meme, rahim ağzı, akciğer, cilt, prostat, kalınbağırsak gibi birçok kanser türünden örnekler verilerek, kanser türlerinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Kanser hakkında bilinmeyenler konuşuldu

Uzman Aile Hekimi Damla Aydemir tarafından gerçekleştirilen sunum ile kanser türleri hakkında geniş bilgi sahibi olan ilçe sakinleri, soru ve cevap şeklinde ilerleyen etkinlik sırasında kanserden korunmanın yolları, kansere sebep olan ve hastalığın ilerlemesinde etkin olan unsurlar hakkında bilinmeyenleri öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca seminer de kalın bağırsak kanser taraması için gaytada gizli kan kiti de ücretsiz olarak dağıtıldı.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Kanserde erken teşhisin öneme dikkat çekerek KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimlerinin sunduğu ücretsiz hizmetlere vurgu yapan Aydemir “ Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Bu merkezler aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz kanser taraması hizmeti veriyoruz. Amacımız düzenlenen bu seminerler amacıyla vatandaşı durumdan haberdar etmek ve farkındalık yaratmak. Ankara’da 8 farklı noktada konumlandırılan bu merkezlerde, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi ve meme muayenesi yapılıyor. Ailesinde meme kanseri olanlara yılda bir mamografi taraması hizmeti veriliyor. Ayrıca vatandaşlara sigara bıraktırma tedavi ve danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Aşırı kilo, dengesiz ve sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite eksikliği, kanserin yaygınlaşmasında ve oluşum sürecinde etken unsurlardır. Düzenli yapılan kanser taramaları hastalığın erken teşhisi için çok önemlidir” dedi.

Kaynak: Yenimahalle Belediyesi
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