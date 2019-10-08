Yenimahallelilere taziye evi hizmeti

Kültür merkezleri, gençlik merkezleri, ikinci bahar merkezleri ve köy konaklarıyla vatandaşların her zaman yanında olan Yenimahalle Belediyesi, açtığı taziye evleriyle Yenimahallelilerin kötü gününde de yanında oluyor.

Yenimahalle’nin Yakacık, Ata, Turgut Özal, Serhat, Karşıyaka Kültür Merkezi ve İvedik Köy Konağı olmak üzere 6 farklı noktada bulunan taziye evleri, ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Cenazesi olan aile, bu evlerde taziyeleri kabul edip, yemek verebiliyor, mevlit okutabiliyor.

“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

2019 itibari ile Yakacık ve Serhat’ta 14, Karşıyaka Kültür Merkezi içerisinde bulunan taziye evinde 19, İvedik Köy Konağı’nda ise 12 taziye yemeği verildi.

Taziye evleriyle vatandaşların kötü gününde yanında oluyoruz diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ölümün ne zaman geleceğini bilemeyiz. Ölüm hayatımızın bir gerçeği. Taziye evlerimiz sayesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız, bir yandan yakınını kaybetmenin hüznünü yaşarken diğer yandan taziye için yer aramak zorunda kalmıyor. Belediye olarak vatandaşlarımızı acılarını yaşadıkları sırada yer, sandalye masa gibi telaşlardan kurtardık. Şimdi taziyelerini yapmış olduğumuz taziye evlerinde gerçekleştirebiliyorlar. Temizliğini de biz yapıyoruz. Amacımız o acı günde vatandaşlarımızın yanında olmak. Onların acısını bir nebze olsun hafifletmek. İyi günde kötü günde vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.