Yenimahalle’nin 2020 bütçesi 575 milyon

Yaşar, “Yenimahalle’yi geleceğe taşımak boynumuzun borcu”

Yenimahalle Belediyesi’nin 2020 yılı mali bütçesi, Ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Oy çokluğuyla meclisten geçen Yenimahalle’nin bütçesi 575 milyon 300 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde mali bütçe inceleme raporları maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Disiplinli çalışma ve kaynakların doğru kullanılması sonucu bütçenin gerçekleşme oranını bugüne kadar yüzde 90’ın altına düşürmeyen Yenimahalle Belediyesi’nin yeni dönem bütçesi, oylamanın ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclisten Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek

Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından kürsüye çıkan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit düşenler için Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugünlerde birlik ve beraberliğimizin her zamankinden daha güçlü olması gerekiyor. Yenimahalle Belediye Meclis üyeleri olarak ordumuzun bu harekâtı başarıyla tamamlayıp, en az kayıpla yuvamıza dönmesi en büyük temennimizdir. Ordumuzun ve bu harekatın sonuna kadar yanındayız” dedi.

2020 mali yılı bütçesi Yenimahalle’ye hayırlı olsun

Konuşmasında Yenimahalle’ye yapılan yatırımları da anlatan Başkan Yaşar, “Maalesef belediyelerin tümü mali sıkıntıda. Belediye gelirleri yasasının bir an önce düzenlenerek çıkması gerekiyor. Biz mükemmeliz diyemem ama ekonomisi en iyi belediyelerden biriyiz. Bu yasa çıkmasa da ödenemeyecek borcumuz yok. Gelir-gider dengesini çok iyi sağladık. Bundan sonrada böyle olacak. Bütçemiz Yenimahalle’mize hayırlı olsun” dedi.

Heyecanımız daha yaşanabilir bir kent için

Yenimahalle’nin Ankara’nın en modern ilçelerinden biri haline geldiğini de sözlerine ekleyen Yaşar, “Hep birlikte güzel işler başardık. Kıt olan kaynakları, verimli bir şekilde halk yararına kullandık. İşçimize, memurumuza ikinci gün maaş ödemedik. Araç filosu ve alt yapı bakımında da Türkiye’nin en donanımlı ve en güçlü belediyesiyiz. Göreve geldiğim günkü Yenimahalle ile şimdiki Yenimahalle arasında çok fark var. Yenimahalle’yi geleceğe, gelecek kuşaklara herkesin takdir ettiği bir kent olarak bırakmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.