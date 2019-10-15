Yenimahalle’nin en küçük şampiyonu 9 yaşındaki Nevra...
12-13 Ekim tarihleri arasında Badminton Federasyonu tarafından Aktepe Salonu’nda gerçekleşen 11 yaş altı Badminton il birinciliği müsabakaları sonuçlandı.
9 yaşındaki Nevra’dan çifte başarı
12-13 Ekim tarihleri arasında Badminton Federasyonu tarafından Aktepe Salonu’nda gerçekleşen 11 yaş altı Badminton il birinciliği müsabakaları sonuçlandı.
100 sporcunun katıldığı müsabakada rakiplerine göz açtırmayan Yenimahalle Belediyespor’un 9 yaşındaki oyuncusu Nevra Mutlu, tek bayanlar kategorisinde şampiyon oldu. Aynı zamanda çift bayanlar müsabakasında da takım arkadaşı İnci Kara ile birlikte başarılı bir performans sergileyen Mutlu, çiftli kategoride de şampiyonluğu aldı.
“Hedefim Türkiye Şampiyonu olmak”
Başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden minik şampiyon, “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam edip Badminton’da Yenimahalle’yi en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.
Mutlu, 17-20 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan 11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’na da çok sıkı bir şekilde çalıştığını ifade ederek, “Hedefim Türkiye Şampiyonu olmak” diye konuştu.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2