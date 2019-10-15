Yenimahalle’nin en küçük şampiyonu 9 yaşındaki Nevra...

9 yaşındaki Nevra’dan çifte başarı

12-13 Ekim tarihleri arasında Badminton Federasyonu tarafından Aktepe Salonu’nda gerçekleşen 11 yaş altı Badminton il birinciliği müsabakaları sonuçlandı.

100 sporcunun katıldığı müsabakada rakiplerine göz açtırmayan Yenimahalle Belediyespor’un 9 yaşındaki oyuncusu Nevra Mutlu, tek bayanlar kategorisinde şampiyon oldu. Aynı zamanda çift bayanlar müsabakasında da takım arkadaşı İnci Kara ile birlikte başarılı bir performans sergileyen Mutlu, çiftli kategoride de şampiyonluğu aldı.

“Hedefim Türkiye Şampiyonu olmak”

Başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden minik şampiyon, “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam edip Badminton’da Yenimahalle’yi en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.

Mutlu, 17-20 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan 11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’na da çok sıkı bir şekilde çalıştığını ifade ederek, “Hedefim Türkiye Şampiyonu olmak” diye konuştu.