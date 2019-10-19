Yenimahalle’nin kadın projeleri Arnavutluk’un başkenti Tiran’da
Yenimahalle Belediyesi, Avrupa Birliği ve UN WOMEN tarafından yürütülen Batı Balkanlar ve Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’nin Geliştirilmesi İkinci Bölgesel Forum’una katıldı.
Yenimahalle Belediyesi, Avrupa Birliği ve UN WOMEN tarafından yürütülen Batı Balkanlar ve Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’nin Geliştirilmesi İkinci Bölgesel Forum’una katıldı.
“Entegre politikalar, kapsayıcı ortaklıklar” kapsamında düzenlenen İkinci Bölgesel Forum, 9-10 Ekim tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirildi.
60 farklı kuruluştan 100 katılımcının katıldığı İkinci Bölgesel Forum; kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddete yönelik bütünleşik bir yanıt almak amacıyla yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde kurumlar arası işbirliğinin iyileştirilmesi hedefiyle düzenlendi.
Yenimahalle’den kadınlar için örnek çalışma
BM yetkilileri ve birçok yerel kuruluşun hayata geçirdiği projeler hakkında sunum gerçekleştirdiği panele, Balkanlar ve Türkiye’den yerel yönetimleri temsilen katılan Yenimahalle Belediyesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Kadın Dostu Kent Programı Proje Koordinatörü Merve Demircan “Panelde özellikle Türkiye’de yerel yönetimler olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi’ne dair belediyemizin yaptığı çalışmaları detaylandırarak katılımcılara aktardık. Yenimahalle Belediyesi’nin yürütmüş olduğu Kadın Dostu Kent Programı ve özellikle şiddet görmüş kadınların sanayide kaynakçılık, plastik enjeksiyon ve lojistik gibi farklı alanlarda eğitim alarak çalıştırılması projesi katılımcıların oldukça ilgisini çekti. Ayrıca; projemiz farklı ülkelerinde uygulayabilmesi için iyi uygulama örneği olarak sunuldu” dedi.
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