Yenimahalle’nin melekleri yine galip geldi
Yenimahalle Belediyesi SK, Hentbol Kadınlar Süper Liginde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yenimahalle, Lig’in 3’üncü maçında evinde Mardin Büyükşehir Başak SK ile karşılaştı.
Yenimahalle Belediyesi SK, Hentbol Kadınlar Süper Liginde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yenimahalle, Lig’in 3’üncü maçında evinde Mardin Büyükşehir Başak SK ile karşılaştı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşma, iki takımın da kıran kırana mücadelesi ile başladı. Zorlu karşılaşmadan 27-26 galip ayrılan altın kanatlı melekler sahaya; Fatma, Edanur, Esra, Bilgenur, Nurceren, Ceylan, Gülsüm yedisi ile çıktı.
*Etkili oyun alkış topladı
Seyirci avantajını da elinde bulunduran Yenimahalle’de galibiyeti getiren goller; Ceylan (9), Gülsüm (5), Fatma ve Bilgenur (4), Gülcan (3), Edanur ve Nurceren (1) ile geldi.
İbrahim Yılmaz ve İbrahim Peker ikilisinin yönettiği maçın ilk dakikaları, Mardin Büyükşehir Başak SK oyuncusu MarijaKaluderoviç’in etkili oyununa sahne oldu. Oyunun liderliğini elinden bırakmayan Yenimahalle, Ceylan ve Bilgenur’un mücadeleci oyunu ile ilk yarıyı 17-13 galip kapattı.
Kıyasıya mücadele kazanan Yenimahalle
Taraftarlar maçın son bölümünde iki takımın kıyasıya mücadelesiniheyecanla izledi. Gol farkının kapanmaması için mücadeleyi sürdüren altın kanatlı melekler, hızlı hücum oyunuyla rakibinin attığı gollere anında karşılık verdi.
Yenimahalle seyircisinin tezahüratları eşliğinde rakibine üstünlük sağlayan melekler, 2 puanı hanesine yazdırarak, 27 Ekim tarihinde karşılaşacağı Üsküdar Belediyesi SK maçı öncesi moral depoladı.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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