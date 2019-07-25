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Yenimahalle’nin minikleri sünnet şöleninin heyecanında

Yenimahalle’nin minikleri sünnet şöleninin heyecanında, Yenimahalleli çocuğu sünnet ettiren Yenimahalle Belediyesi.

Ankara Haberleri 25.07.2019, 10:50 Emir Yılmaz
Yenimahalle’nin minikleri sünnet şöleninin heyecanında

Yenimahalle’nin minikleri sünnet şöleninin heyecanında

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları devam ediyor. 650’ye yakın Yenimahalleli çocuğu sünnet ettiren Yenimahalle Belediyesi, çocukların sünnet kıyafetlerini de unutmadı.

2-12 yaş arası yüzlerce çocuğun sünnet törenini yapan ve dar gelirli ailelere destek vererek erkekliğe ilk adımda aileleri yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediyesi, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen sünnet kıyafeti dağıtımında, miniklerin 3 Ağustos Cumartesi günü Yakacık’ta düzenlenecek olan sünnet şöleni için ihtiyaç olan sünnet kıyafetleri ve hediyeleri ailelerine dağıtıldı.

Sünnet olan çocukların maşallah, papyon, kuşak, yelek, pantolon, gömlek, şapka, asa, ayakkabı ve oyuncak arabadan oluşan sünnet hediyeleri ailelerine teslim edildi.

BAŞKAN YAŞAR’IN SÖZLERİ

Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak, iyi günde kötü günde,  Yenimahalleli ailelerin yanında olmaktan gurur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımızın erkekliğe ilk adımı atmalarında ailelerine destek olarak sünnet şölenlerini gerçekleştiriyoruz.

Törene katılan bütün ailelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekleştireceğimiz sünnet şenliği için ihtiyaçları olan sünnet kıyafetlerini ve hediyeleri dağıtmaktan mutluluk duyuyorum. Yenimahallelilerin mutluluğu ve huzuru bizim için her zaman ön plandadır. Belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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