Yenimahalle’ye Modern Makine Parkı

GÜÇLÜ MAKİNE PARKI

Yenimahalle Belediyesi’nin bir çok il belediyesinin bile sahip olmadığı güçlü bir makine parkına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Fethi Yaşar “Elimizdeki imkanların kıymetini bilin. Sizden tek isteğim bütçeyi kendi aile bütçenize gösterdiğiniz özenle kullanın. Her şeyi ihtiyacınız kadar alın. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyin. Kamu malına da sahip çıkın” diye konuştu.

Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesindeki yenilenen arşiv, depo ve ofisleri de inceleyen Başkan Yaşar personellerle çay içip sohbet etti.



DÖRT DÖRTLÜK HİZMET

Tamamı kendisine ait hizmet araçlarıyla Türkiye’nin ilçe belediyeleri arasında en güçlü araç filosuna sahip olan Yenimahalle Belediyesi, 89 kamyon, 109 kamyonet, 71 iş makinesi, 42 binek araç, 25 minibüs, 13 otobüs, 10 motosiklet, 6 dorse ve 3 traktör olmak üzere toplam 368 hizmet aracı ile Yenimahalle halkına hizmet veriyor.