Yenimahalle’ye Modern Makine Parkı
Yenimahalle Belediyesi, tamamı kendisine ait olan hizmet araçlarının bakım ve onarımlarını da kendisi yapıyor. Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Makine İkmal Müdürlüğü’nü ziyaretinde, iş makinelerinin bakımını yapan çalışanları ile sohbet etti.
GÜÇLÜ MAKİNE PARKI
Yenimahalle Belediyesi’nin bir çok il belediyesinin bile sahip olmadığı güçlü bir makine parkına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Fethi Yaşar “Elimizdeki imkanların kıymetini bilin. Sizden tek isteğim bütçeyi kendi aile bütçenize gösterdiğiniz özenle kullanın. Her şeyi ihtiyacınız kadar alın. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyin. Kamu malına da sahip çıkın” diye konuştu.
DÖRT DÖRTLÜK HİZMET
Tamamı kendisine ait hizmet araçlarıyla Türkiye’nin ilçe belediyeleri arasında en güçlü araç filosuna sahip olan Yenimahalle Belediyesi, 89 kamyon, 109 kamyonet, 71 iş makinesi, 42 binek araç, 25 minibüs, 13 otobüs, 10 motosiklet, 6 dorse ve 3 traktör olmak üzere toplam 368 hizmet aracı ile Yenimahalle halkına hizmet veriyor.
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