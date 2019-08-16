YENİMEK Kış Dönemi Kayıtları 19 Ağustos’ta Başlıyor

20 kurs merkezi, 110 branş ve 300’e yakın öğretmen ile yeni döneme merhaba diyecek olan YENİMEK, 25 bin kursiyere eğitim vermeyi hedefliyor.

16 Eylül’de ders başı yapacaklar

13 Eylül Cuma günü sona erecek kayıtlardan sonra 16 Eylül Pazartesi ders başı yapacak olan Yenimahalleliler, Emlak Danışmanlığından Senaryo Yazarlığına, Pasta yapımı ve sunumundan, Güzellik ve saç bakım hizmetlerine, kuyumculuktan ahşap teknolojisine kadar yüzlerce branşta eğitim görebilecek. Kurs sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen Yenimahallelilerin, 3440898/6474 numaralı telefonu arayarak ya da ikametlerine en yakın kurs merkezine giderek kayıt yaptırmaları yeterli olacak.

“300’e yakın uzman eğitmenimizle hizmet veriyoruz”

YENİMEK’in kurulduğu günden bu yana çok yol kat ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “YENİMEK, 2009 yılında 6 kurs merkezi ve 45 branşla eğitim hayatına başladı. Bugün 20 kurs merkezinde, 110 branş ve 300’e yakın uzman eğitmenimizle hizmet veriyoruz. YENİMEK’e çok önem veriyoruz. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Kurslarımıza katılarak meslek edinen ve aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerlerimiz var. Ayrıca bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birlik ve beraberliği sağlıyor” dedi