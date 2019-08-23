YENİMEK'te hedef bu yıl 25 bin kursiyer...

Her yıl binlerce vatandaşın meslek edinmesi amacıyla ilçenin dört bir yanına açılan Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), 2019-2020kış dönemi kurs kayıtlarının ilk gününde binlerce vatandaş başvuruda bulundu.

İlçe genelinde 20 kurs merkezinde, 110 branşta, 300’e yakın öğretmen ile yıl boyunca ilçe sakinlerine mesleki eğitim ve hobi kursu hizmeti sunacak olan YENİMEK, kayıtların ilk gününde vatandaşın yoğun ilgisiyle doldu taştı.

İLK GÜN 2 BİN BAŞVURU

Drama, diksiyon, fotoğrafçılık, çini işleme, grafik tasarımı, Almanca, İspanyolca, İngilizce, gitar, resim, seramik ve takı tasarımı gibi birçok alanda eğitimlerin verildiği YENİMEK Batıkent Meydan AVM Kurs Merkezi’nde, kayıtların ilk gününde, eğitim hizmeti almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İlk kayıt gününde 2 bin başvurunun yapıldığı YENİMEK’te başvuru sayısının 25 bini bulması bekleniyor.

16 Eylül Pazartesi günü derslerin başlayacağı YENİMEK kursları için kayıtlar 13 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Ayrıca eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 344 08 98 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilir.

GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

YENİMEK kurslarını vatandaşların kişisel gelişimini sağlaması ve insanların meslek edinmesine destek olması açısından çok önemli bulduğunu belirten 57 yaşında ki Emekli Hayriye Uzun “Geçtiğimiz yıl Resim, Çini İşlemeciliği ve Rölyef derslerine katılarak eğitimlerden faydalandım. Bu eğitim yılında da Fotoğrafçılık ve Alüminyum Rölyef kurslarına başvurumu yaptım. YENİMEK kurslarını emekliler ve özellikle gençler için çok faydalı buluyorum. Bizim için zaman geçirme, eğlenme, arkadaş edinme ve sosyal çevremizin gelişimine katkı sağlaması açısından bu eğitimlerin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. YENİMEK kursları, işsizliğin büyük boyutlara ulaştığı günümüz şartlarında, gençlerin meslek edinmesini sağlıyor. Gençler bu merkezlerde aldığı eğitimler sonrasında yaptıkları ürünleri satarak para kazanıyor, ailelerine ekonomik katkı sağlıyor. YENİMEK kurs merkezlerini ilçeye kazandırarak, vatandaşa hizmet sunan Yenimahalle Belediyesine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.