Yiğiner, "Hedef güçlü esnaf ve sanatkâr, güçlü oda"

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanlar Kurulu Toplantısı, ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında Birlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Yiğiner, "Hedefimiz hızla artan rekabet ortamı içerisinde esnaf ve sanatkarlarımızın ayakta durması, aktif, güçlü ve girişimci yeni esnaf ve sanatkarların sayısının hızla artması. Güçlü esnaf ve sanatkar demek, güçlü oda demek" dedi.

ANKESOB'a bağlı oda başkanlarının yoğun katılım gösterdiği Başkanlar Kurulu Toplantısı'na, 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında ANKESOB'a ziyarette bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan ve beraberindeki meclis üyeleri de katıldı. Özcan, oda başkanlarına hitaben bir konuşma yaptı.

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner'in açılış-selamlama konuşmasının devamında ANKESOB Başkanlar Kurulu Toplantısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler ile ebediyete intikal etmiş esnaf ve sanatkarların aziz ruhları için bir dakikalık Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan ve meclis üyelerine tekrar hoş geldiniz diyerek, Özcan'ı konuşmasını yapması için kürsüye davet etti.

"KAPIMIZ SİZLERE HER ZAMAN AÇIK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan, ANKESOB'da kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, "Milletimizin Anadolu'ya vurduğu mühür olan Ahilik teşkilatının günümüz temsilcileri olan siz değerli esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Toplumsal hayatımızın ve ekonomimizin yapı taşları olan sizlerin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde elimizden geleni yapmak bizim öncelikli görevimizdir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın adına sizlere şunları söylemek isterim ki; sadece Ankara'ya değil, ülke ekonomisine katkı sağlayan esnaf, sanatkar ve sanayicimize alt yapı ve ulaşım gibi birçok konuda destek ve yardımlarımız olacaktır. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Bir kez daha kalbi Allah'a, kapısı yetmiş iki millete açık olan, ahlakı ana sermaye edinip akıl yolundan yürüyen değerli esnaf ve sanatkar kardeşlerimin 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan 32. Ahilik Haftası'nı kutlar, sizlere hayırlı, bereketli bir ömür ve ticari başarılar dilerim." diye konuştu.

Özcan'ın konuşmasının ardından ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, başkanlara hitaben bir konuşma yaptı. Yiğiner, birlik ve beraberliğin, dayanışma vurgusunun öne çıktığı toplantıda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: "Son dönemde olağanüstü genel kurul toplantısını yaparak aramıza yeniden katılan başkanlarımız oldu. Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanlığına seçilerek aramıza bir dönemin ardından tekrar katılan Emin Çimen'e ve yakın zamanda olağanüstü genel kurul toplantısını yapan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığına 1,5 yılın ardından tekrar seçilen Tunçay Elmadağlı'ya aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Allah utandırmasın. Bu arada üye sayısı 100'ün altına düştüğü için kapanan 2 odamız oldu. Bunlar Güdül Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Ankara Seyyar Satıcılar Esnaf Odası. Şu an 111 odamız faal bir şekilde çalışıyor.

Geldiğimiz noktada bugün 95 bin civarında üyemiz var. 15 Temmuz hain darbe girişimini takiben ülkemiz büyük bir sosyal ve ekonomik anlamda sarsıntı geçirdi. Suriye'de, sınırlarımızda yaşanan gelişmeler de ülke olarak bizleri önemli boyutta etkiliyor. Bu gelişmelerden haliyle en çok etkilenen bizim esnaf ve sanatkar kesimimiz oldu. Hedefimiz bundan sonraki dönemde en az 100 bin üyeyle genel kurula girmek. Bu arada gitmemesi gereken ama bizden giden üyelerimizi de geri almaya çalışacağız. İnşallah ülke ekonomisi de daha iyi gider ve bunu başarırız. Odalarımızın üye sayısı artıktan sonra zaten odalarımız daha da güçlenecektir.

GÜÇLÜ ESNAF VE SANATKAR, GÜÇLÜ ODA

Ülkede bir ekonomik daralma , sıkıntı olduğu zaman biliyoruz ki bundan en çok esnaf ve sanatkarlarımız etkileniyor. Dolayısı ile sizlerin üyelerinizden aidat toplama sorununuz var. ANKESOB olarak özellikle katılım paylarınızın ödenmesi konusunda elimizden geldiği kadar sizleri idare ettik, sizleri çok üzmedik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Odalarımızın kurumsal yapısının güçlü olması bizim için çok önemli. Odalarımızı yaşatmak için maddi manevi her türlü sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz hızla artan rekabet ortamı içerisinde esnaf ve sanatkarlarımızın ayakta durması, aktif, güçlü ve girişimci yeni esnaf ve sanatkarların sayısının hızla artması. Güçlü esnaf ve sanatkar demek, güçlü oda demek. Bu doğrultuda sizlerden aldığımız güçle hizmete devam edecek, Allah ömür verdikçe kentimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.

İçinde bulunduğumuz bu hafta büyük bir coşkuyla Ahilik Haftamızı kutladık. Mesleğimizi yaparken birbirimize karşı samimi, dürüst ve ahlaklı olalım. Dostluk, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, bunlar bizim Ahilik kültürümüzün içinde olan değerler. Ahi Evran'ın kurmuş olduğu teşkilatın günümüz temsilcileri olarak bizler birbirimize destek olacağız, birbirimizin iyi gününde, kötü gününde yanında olacağız. Kibri bir tarafa bırakacağız, abi kardeş, birbirimizi kucaklayacağız. İhtiyacı olana her türlü yardımda bulunacağız."

Başkan Yiğiner, ANKESOB'un hissedarı olduğu Akyurt'ta yapım çalışmaları devam eden Uluslararası Fuar alanı ve ANKESOB'un hizmet binası olacak Taş Bina ile ilgili son durum hakkında da bilgilendirmede bulundu. Başkan Yiğiner, "ANKESOB hizmet merkezimizi Taş Binaya taşıyacağız. Bina çok büyük. Bizimle birlikte olmak isteyen odalarımızı da buraya taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda oda başkanları da çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, görüşlerini bildirdi.