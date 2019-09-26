Yılın Ahisi işyerinde ziyaret edildi

Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekilleri; Hasan H. Çavuşculu, Muhittin Köksal ve Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, 32. Ahilik Haftası Kutlamaları Açılış Töreninde Ankara'da 2019 "Yılın Ahisi" plaketini alan saat tamir ustası Mustafa Çakır Boyalı'yı Ulus Anafartalar Caddesi Talas Kuyumcular Çarşısı'ndaki işyerinde ziyaret etti. Ziyarette; Boyalı'nın meslek hayatı ile mesleki dayanışma üzerine kurulu ve güzel ahlaka dayalı, dayanışmayı öne çıkaran Ahilik kültürü üzerine sohbet edildi.

Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, "Türk kültüründe yüzyıllardır varlığını sürdüren; birlik ve dayanışmanın sembolü olan Ahilik geleneği günümüzde halen önemini ve geçerliliğini korumaktadır. 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Ankara’da Yılın Ahisi seçilen saat tamir ustası Mustafa Çakır Boyalı'yı ANKESOB Başkan Vekillerimiz ve Ticaret İl Müdürümüzle birlikte ziyaret ettik. Kendisini yılın ahisi olmasından dolayı tebrik ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılar diliyorum." dedi.

ANKESOB Başkan Vekili ve Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu'da, "Ahi Evran-ı Veli’nin öncülük ettiği kardeşlik, yiğitlik, cömertlik ile dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, dayanışmanın, hoşgörünün ve bilginin sanat ile harmanlandığı Ahilik geleneğinin günümüz temsilcilerinden 32. Ahilik Haftası'nın Ankara'da Yılın Ahisi Mustafa Çakır Boyalı'ya daha nice yıllar sağlıkla sektörümüze katkı sunmaya devam etmesini diliyorum." diye konuştu.

32. Ahilik Haftası kapsamında Ankara'da 2019 Yılı için İlin Ahisi seçilen saat tamir ustası Mustafa Çakır Boyalı da 56 yılını geride bıraktığı mesleğini ilk günkü heyecanla severek yaptığını, 28 yıldır da Anafartalar Caddesi Talas Kuyumcular Çarşısı'ndaki 70x50 cm boyutlarındaki tezgahında saat tamirciliğine devam ettiğini söyledi.

Boyalı, saat tamirciliği mesleğinin geçmişte çok önemli bir meslek olduğunu belirterek, "Meslekte o eski canlılık kalmadı. Çok az sayıda usta kaldık. Beni Ankara'da yılın Ahisi olarak seçerek bu onura layık görmenizden ve bugün burada ziyaretlerinizden ve desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette Ankara Valisi Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan tarafından Yılın Ahisi Mustafa Çakır Boyalı'ya çiçek takdiminde bulunuldu, "Ahilik ve Ankara'nın Ahileri" kitabı ile bir duvar saati hediye edildi.