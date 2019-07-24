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Yılmaz ve Ünal’dan, Başkan Demirel’e Tebrik Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz ve MHP Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ettiler.

Ankara Haberleri 24.07.2019, 13:50 Tuğçe Hanım
Yılmaz ve Ünal’dan, Başkan Demirel’e Tebrik Ziyareti

Yılmaz ve Ünal’dan, Başkan Demirel’e Tebrik Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz ve MHP Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ettiler.

Yılmaz, Başkan Demirel'i 4. kez belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, başarılar diledi. Başkan Demirel de ilk günkü aşk ve şevkle hizmetlere kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade ederek, Etimesgut'u her yönüyle geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Başkan Enver Demirel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Yakın bir zamanda 1 milyonluk nüfusa ulaşacak ilçemizi her yönüyle daha modern ve daha çağdaş şehir haline getirmek için gayret ediyoruz. Bu yönüyle ilçemize onlarca tesis, yaşam merkezi, park ve donatılar kazandırdık. İlçemizi Türkiye'nin en çok tercih edilen ilçesi haline getirdik" dedi.

#ankara haberleri #Milliyetçi Hareket Partisi #Eyüp Yılmaz #Hacı Ünal #MHP Etimesgut İlçe Başkanı #Yenimahalle İlçe Başkanı #enver demirel #etimesgut ankara
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