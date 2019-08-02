Yolda kalan hastanın imdadına Başkan Ercan’ın makam aracı yetişti

Çocuğu hastalanan ve hastaneye giderken aracı bozulan vatandaşın imdadına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yetişti.

Çaresiz baba yardım için hiçbir araç durmazken o sırada yoldan geçen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yardımı ile rahatladı. Başkan Ercan, makam aracını durdurarak vatandaşa yardım elini uzattı. Hasta çocuğu ve annesini makam aracı ile Sincan Devlet Hastanesi’ne götüren Başkan Ercan çocuğun tedavisi bitene kadar hastanede bekledi.

AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Ercan, tedavi süresince aileyi yalnız bırakmadı. Başkan Ercan’ın talimatıyla bozulan araç tamir ettirilerek aileye teslim edildi. Aile, Başkan Ercan’a teşekkür etti.

BAŞKAN ERCAN HASTANEYİ GEZDİ

Bu arada Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan Devlet Hastanesinde yatan hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Ercan, “Tedavileri süren hastalarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.” ifadelerini kullandı.