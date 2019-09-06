Zabıta Teşkilatından Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret

1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında, zabıta ekipleri Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret etti.

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 193. yılı münasebetiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel ve Ankara İlçe Zabıta Müdürlüklerinden oluşan heyet Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret etti.

Başkan Ertuğrul Çetin, Zabıta Haftası’nı kutlayarak; “Pursaklar halkımızın güven ve huzur içinde yaşaması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan zabıta ekiplerimize teşekkür ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.