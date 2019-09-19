Son Dakika
Bakan Gül "Yargı reformu için kararlıyız"
Gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşları büyülüyor
Erbaş "El birliğiyle teröre karşı durmak zorundayız“
Kuzey Irak'ta hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
Pençe Harekatı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
CHP, erken seçim için hodri meydan dedi!
Ek yerleştirme ile 61 bin aday daha üniversiteli oldu
Bakan Gül'den şehit arkadaşına vefa
Ankara'da "Coğrafi İşaretler Zirvesi"nde renkli görüntüler

Zerdalitepe'de bir kişi tartıştığı karısını öldürdü

Mamak Zerdalitepe'de Nazmi Güral isimli bir kişi, metruk bir binada tartıştığı eşi Meral Güral'ı bıçakla öldürdü

Ankara Haberleri 19.09.2019, 15:09 19.09.2019, 15:52 Ramazan Durmuş
Zerdalitepe'de bir kişi tartıştığı karısını öldürdü
banner63

ANKARA (AA) - Başkentte bir kişi, metruk bir binada tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Mamak ilçesi Zerdalitepe Mahallesi 1838. Sokak'ta metruk bir binaya gelen Nazmi Güral ile eşi Meral Güral (28) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nazmi Güral eşini bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Meral Güral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Katil zanlısı Nazmi Güral ise Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde bulunan çiftin çocuğu ise polis ekiplerince koruma altına alındı.

Polis ekipleri, güvenlik şeridiyle çevirdikleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Güral'ın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Öte yandan mahalle sakinleri, bölgede tehlike oluşturan metruk binaların yıkılmasını istedi.

#ankara #ankara haberleri #haberlerankara #Zerdalitepe #bıcaklı cinayet
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@