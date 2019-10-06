Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde sezonun ilk sergisi

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, iki kadın heykeltıraşın eserlerinden oluşan “Taştım” heykel sergisi ile sezonu açtı.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, “Sanata duyarlı insanların yoğun çaba ile gerçekleştirdikleri eserleri daha geniş kesimlere duyurmak Çankaya Belediyesinin öncelikli işlerinden birisi. Bu güzel sergiye ev sahipliği yapmak bizler için çok büyük bir keyif” diyerek sanatseverleri sezonun ilk sergisini gezmeye davet etti.

Yolları 2007 yılında kesişen iki sanatçı, Çıdam Melek ve Sırma Servin Yıldız’ın birlikte kurdukları Nautilus Atölyesi’nde gerçekleştirdikleri taş yontu çalışmalarından oluşan “Taştım” heykel sergisi, kendi deyimleriyle dostluklarının da pekişmesi. Arkadaşlıklarını atölyelerde, çalıştaylarda, yolculuklarda pekiştiren Melek ve Yıldız, “Sanatta biz diyebilmeyi deneyimledik, taşla öğrendik ve taştık” diyerek sanatseverleri eserlerini izlemeye davet ettiler.

Küratörlüğünü Ferza Yiğit ve Merve Özeş’in yaptığı, Sırma Servin Yıldız ve Çıdam Melek’in Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden getirdikleri farklı karakterdeki taşlardan yonttukları eserlerinden oluşan sergi, 30 Ekim 2019’a kadar Yıldızevler Şehit Mustafa Doğan Caddesi No:59 Çankaya adresinde yer alan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde görülebilir.