Son Dakika
MHP'li Aydın, Avrupalılara “Diyarbakır annelerini“ anlattı
Sezona galibiyetle başlamak sevindirdi
Ankara'ya yeni simge: Cumhuriyet Kulesi
Ankara Kalesi'ni temiz tutma çağrısı
İki üniversitenin bina paylaşım kavgası isyan ettirdi!
MHP'den ABD Büyükelçiliği'ne sert tepki

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde sezonun ilk sergisi

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, iki kadın heykeltıraşın eserlerinden oluşan “Taştım” heykel sergisi ile sezonu açtı. 

Ankara Haberleri 06.10.2019, 13:09 Ramazan Durmuş
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde sezonun ilk sergisi

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, iki kadın heykeltıraşın eserlerinden oluşan “Taştım” heykel sergisi ile sezonu açtı. 

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, “Sanata duyarlı insanların yoğun çaba ile gerçekleştirdikleri eserleri daha geniş kesimlere duyurmak Çankaya Belediyesinin öncelikli işlerinden birisi. Bu güzel sergiye ev sahipliği yapmak bizler için çok büyük bir keyif” diyerek sanatseverleri sezonun ilk sergisini gezmeye davet etti.

Yolları 2007 yılında kesişen iki sanatçı, Çıdam Melek ve Sırma Servin Yıldız’ın birlikte kurdukları Nautilus Atölyesi’nde gerçekleştirdikleri taş yontu çalışmalarından oluşan “Taştım” heykel sergisi, kendi deyimleriyle dostluklarının da pekişmesi. Arkadaşlıklarını atölyelerde, çalıştaylarda, yolculuklarda pekiştiren Melek ve Yıldız, “Sanatta biz diyebilmeyi deneyimledik, taşla öğrendik ve taştık” diyerek sanatseverleri eserlerini izlemeye davet ettiler.

Küratörlüğünü Ferza Yiğit ve Merve Özeş’in yaptığı, Sırma Servin Yıldız ve Çıdam Melek’in Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden getirdikleri farklı karakterdeki taşlardan yonttukları eserlerinden oluşan sergi, 30 Ekim 2019’a kadar Yıldızevler Şehit Mustafa Doğan Caddesi No:59 Çankaya adresinde yer alan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde görülebilir.

Kaynak: Çankaya Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #haberler ankara #YEREL HABERLER #Çankaya Belediyesi #zülfü livaneli kültür merkezi
Yorumlar (0)
13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@