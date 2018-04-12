Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile Çocuk Kazalarının ve Ev Kazalarının Önlenmesi” konulu seminer verildi

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile yapılan, annelere yönelik sağlık seminerleri devam ediyor.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile Yunus Emre Kültür Merkezinde Gölbaşılı annelere “ Çocuk Kazalarının ve Ev Kazalarının Önlenmesi ” konulu seminer verildi.