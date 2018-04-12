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Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile Çocuk Kazalarının ve Ev Kazalarının Önlenmesi” konulu seminer verildi

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Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile Çocuk Kazalarının ve Ev Kazalarının Önlenmesi” konulu seminer verildi
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile yapılan, annelere yönelik sağlık seminerleri devam ediyor.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile Yunus Emre Kültür Merkezinde Gölbaşılı annelere “Çocuk Kazalarının ve Ev Kazalarının Önlenmesi” konulu  seminer verildi.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü uzmanları Psikolog Sevim Balcı ve Sosyolog Seher Yılmaz’ın katılımıyla gerçektirilen seminerde çocuk kazalarının önüne geçmek için Gölbaşılı annelere önemli bilgiler verildi. Seminerde ayrıca annelere bebekleri ile ilgili oluşabilecek ev kazaları ve onlara yapılacak acil müdahalelerde teorik ilkyardım uygulamaları hakkında da bilgi verildi.Seminerde çocukların evlerde geçirdiği kazalar için pratik uygulamaların bir çok tehlikeyi bertaraf ettiğine dikkat çeken Balcı: “Annelerin evlerde alacağı küçük tedbirler çocukları hayati tehlikelerden ve oluşabilecek ciddi kazalardan korumaktadır. Her ebebeyn bu önlemleri çocuklarının sosyal alanında uygulamalıdır.” şeklinde konuştu.

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