Ankara İl Jandarma Komutanlığının Asayiş Faaliyetleri

Ankara Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 05-10 Nisan 2018 tarihleri arasında Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde kumar..

Ankara Valiliği , İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 05-10 Nisan 2018 tarihleri arasında Çankaya, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde kumar oynamak/oynatmak için kullanılan 9 adreste yapılan aramalar neticesinde çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilmiştir.

Yapılan faaliyetler neticesinde kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak ve mühür bozma suçlarından 14 şahsa adli işlem yapılmış, değişik suçlardan aranan 5 kişi yakalanmış, kumar oynadığı tespit edilen 160 şahsa 41.500 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.