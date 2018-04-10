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Ankara İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı 2. dönem toplantısı yapıldı

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Ankara İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı 2. dönem toplantısı yapıldı
Ankara İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı 2. dönem toplantısı, Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca başkanlığında 10 Nisan Salı günü saat 10.00’da yapıldı.

Ankara İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı 2. dönem toplantısına Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri ve OSB temsilcileri katıldı.

Bu toplantıda, 2018 yılı yatırım programında yer alan projelerin 01.01.2018-31.03.2018 dönemi itibariyle durumları hakkında bilgi verildi.

31 Mart 2018 tarihi itibariyle, yatırımcı kuruluşlardan alınan İzleme Raporlarına göre proje sayısının 1.200 olduğu; dönem sonunda 66 projenin tamamlandığı, 662 projenin devam etmekte olduğu, 275 projenin ihale aşamasında olduğu, henüz başlanılamamış proje sayısının 122 ve 75 projenin ise henüz plan/proje aşamasında olduğu belirtildi.

Vali Topaca, İzleme Raporlarına göre, Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların toplam proje sayısı 830, Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatırımlarında toplam proje sayısı 63, Mahalli İdareler yatırımlarında ise toplam proje sayısı 307 olduğunu söyledi.  

Ankara Valisi Ercan Topaca, bir projeyi yatırım programına aldırmanın ve ödeneğini temin etmenin zor olduğunu belirterek “Ödenek temin edilip yatırım programına alınan projenin en güzel şekilde yapılması esastır. Yapım sırasında planlamayı iyi yapamazsak ciddi kalite problemi çekiyoruz. Gerek yatırımcı kuruluşlarının yöneticilerinden gerek kaymakamlarımızdan gerek yerel yönetim temsilcilerinden ricam, yapım aşamasında kalite kontrolünü yapalım, gerekli tedbirleri alalım. Bir inşaat yapıldıktan sonra onun eksikliklerini gidermek, yanlışını düzeltmek mümkün olmuyor.” dedi. 

Vali Topaca, her kurumun temsilcisine ayrı ayrı söz vererek kurumlar arası koordinasyonda yaşanan sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi.  

Vali Ercan Topaca, toplantının hayırlara ve güzel hizmetlere vesile olmasını diledi.  

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